Juventus, lettera d’addio ufficiale alla Superlega/ La mossa per ammorbidire l’Uefa?

La Juventus si smarca dalla Superlega in via ufficiale. Nelle scorse ore il club bianconero ha inviato una lettera a Barcellona e Real Madrid, gli altri due top club a capo del progetto, in cui ha comunicato di voler iniziare una discussione circa la possibilità di uscire appunto dall’idea del super campionato fra squadre big. Come ricorda Sportmediaset la Vecchia Signora, durante la gestione di Andrea Agnelli, è stato uno dei club promotori del progetto, facendo non poco infuriare la Uefa. Ma a distanza di poco più di due anni da quell’idea ambiziosa e molto critica, la situazione del club bianconero è completamente cambiata. Complice la recente penalizzazione per il caso plusvalenze, la Vecchia Signora rischia ora un’esclusione dalle coppe europee in vista della stagione ventura, di conseguenza la Juventus non è da escludere che stia giustamente cercando in qualche modo di ammorbidire i vertici della federazione calcistica europea, staccandosi appunto dalla Superlega.

Nonostante il progetto non sia mai partito, di fatto esiste ancora, e vede coinvolti anche Barcellona e Real Madrid, le uniche due squadre, assieme appunto alla Juventus, ad essere “rimaste”. Questo il comunicato pubblicato dalla Juventus sul proprio sito web, in cui ufficializza la questione: “Con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa odierna, Juventus Football Club S.p.A. informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l’eventuale uscita di Juventus dal Progetto Super Lega”.

JUVENTUS SI SMARCA DALLA SUPERLEGA: “MOLTE RICOSTRUZIONI NON CORRISPONDONO AL VERO”

La Juventus conclude scrivendo: “La Società procederà alle eventuali comunicazioni dovute ai sensi di legge all’esito delle interlocuzioni e valutazioni in merito a quanto precede, precisando che molte delle ricostruzioni riportate dalla stampa circa i contenuti della comunicazione (ivi incluso qualsiasi riferimento a presunte minacce di eventuali sanzioni da parte della UEFA) non corrispondono al vero. Per maggiori informazioni sul Progetto Super Lega, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 19 aprile e 21 aprile 2021″.

