Kabir Bedi nuovo concorrente al Gf Vip/ Un “regalo di Signorini” a Katia Ricciarelli?

Nella puntata del GF andata in onda il 27 dicembre, Signorini ha rivelato che lunedì 3 gennaio entrerà al Grande Fratello Vip Kabir Bedi, il celebre attore che ha prestato il volto al pirata Sandokan. Kabir in questo momento sta in quarantena e solo dopo potrà varcare la Porta Rossa. Gli unici concorrenti che sono a conoscenza della sua partecipazione al reality sono Giucas e Katia. Anche nella scorsa puntata Alfonso Signorini si è divertito a giocare con Giucas e mandato in Confessionale gli è stato fatto vedere in video Kabir in collegamento da casa sua. Come sempre il conduttore gli ha detto se riconosceva quella persona. All’inizio l’illusionista si è mostrato in difficoltà tanto da scambiare l’attore per Domenico, un suo amico che vive a Las Palmas. Signorini ha incalzato dicendogli che con questa persona in passato sono stati abbastanza intimi. A questo punto Giucas non ci ha capito nulla e ha chiesto a Kabir se avessero avuto una storia di letto.

Giucas ha riconosciuto Kabir Bedi dopo che è stata mostrata una foto di Sandokan. Il mago in Confessionale è stato raggiunto da Katia, perché l’attrice che interpretava Marianna ha una forte assomiglianza con la cantante lirica. La Ricciarelli quando ha saputo che l’attore presto farà il suo ingresso nel loft di Cinecittà ha esclamato: “Oh finalmente un uomo per me!” La presenza di Kabir deve rimanere segreta e i due gieffini non devono fare parola con nessuno. Quindi nella prossima puntata aspettiamoci un’entrata clamorosa da parte di Kabir Bedi.

Kabir Bedi, idolo di milioni di donne

Kabir Bedi è un uomo che ha fatto sognare milioni di donne, tanto è vero che è convolato a nozze per ben quattro volte, la sua ultima e attuale compagna è Parveen Dusanj, si conoscono da sedici anni, ma sono sposati solo da sei anni. Per l’attore il Grande Fratello non è il primo reality, già nel 2004 ha partecipato all’Isola dei Famosi Vip. La curiosità di vedere come i vipponi accoglierannoKabir Bedi nella Casa del Grande Fratello vip è tanta, il pubblico già fa il tifo per lui, con il personaggio Sandokan ha segnato un’epoca, ancora oggi chi ha vissuto quegli anni sente la nostalgia del bel tempo passato.

Katia attende Kabir Bedi al Grande Fratello Vip

Sicuramente a giovare dell’ingresso di Kabir Bedi sarà Katia, finalmente avrà la presenza di uomo della sua età con cui relazionarsi, visto che nella Casa le presenze maschili sono troppo giovani a parte Giucas, ma la Ricciarelli non dimostra avere un interesse fisico. I fan non credono che l’attore possa creare delle dinamiche sentimentali nonostante la presenza di belle donne, però la curiosità cresce nel vedere come un uomo del suo carisma ma di una certa età sia capace di dare del filo da torcere a giovani palestrati e tatuati.



