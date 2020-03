Kalinic via dalla Roma?/ Calciomercato, il bomber non verrà riscattato dall’Atletico!

In casa Roma si lavora in vista della prossima finestra di calciomercato estivo e tema caldissimo sono le sorti anche dei tanti giocatori arrivati in prestito a Trigoria in estate. Se prima abbiamo parlato del riscatto più che probabile (nonostante le resistenze dell’Arsenal) di Henrikh Mkhitaryan, ecco che invece Nikola Kalinic potrebbe andar via dalla Roma già nella finestra di giugno. Come ben ricordiamo l’attaccante croato, che pure in passato ha vestito (non con grande successo) la maglia del Milan, è arrivato a indossare i colori giallorossi solo lo scorso 2 settembre in prestito dall’Atletico Madrid. A Roma però l’avventura di Kalinic pure non è stata grandemente premiata: complici anche alcuni infortuni e l’ovvia preferenza di ruolo data a Dzeko, Kalinic non ha trovato grande spazio e pur mettendosi in mostra nel finale di stagione, pure non pare una priorità per Fonseca.

KALINIC VIA DALLA ROMA? NON VERRA’ RISCATTATO DALL’ATLETICO

Kalinic via dalla Roma non sarebbe dunque un’ipotesi di calciomercato così lontano e neppure così drammatica, benché di certo lo stesso attaccante proverà negli ultimi turni di campionato (quando si ritornerà i campo) a far cambiare idea alla dirigenza giallorossa. In ogni caso però la dirigenza della Lupa deve già guardare alla prossima stagione: blindato Dzeko, non scordiamo che a fine stagione tornerà a Roma Schick, in prestito al Lipsia. Il rientro in patria del ceco è per il momento visto con grande favore, viste le ottime prestazioni offerte dal giocatore stesso in terra tedesca (7 gol a tabella). In tale quadro non vi sarebbe dunque grande posto per Kalinic, che dunque pare già pronto a fare le valigie per la Spagna.

