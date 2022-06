Kalipè, 22 giugno 2022/ Anticipazioni e ospiti: Giovanni Allevi, Donatella Bianchi e…

Kalipè, anticipazioni sulla puntata di oggi 22 giugno 2022

Nella prima serata di oggi, mercoledì 22 giugno, andrà in onda su Rai2 la nuova puntata di Kalipè, la trasmissione dedicata all’ambiente ed alla scienza condotta da Massimiliano Ossini. Tanti gli argomenti che saranno snocciolati nel corso della serata a partire dalle ore 21.20: tra le mete di questo attesissimo appuntamento ci saranno l’isola delle Maldive che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia puntando tutto sulla sostenibilità, le specie in via di estinzione nel mare delle Hawaai, le terme dell’Islanda, il parco naturale in Spagna divenuto il punto nevralgico per la biosfera dell’intero Vecchio Continente.

Lucio Dalla, l'eredità/ Testamento e patrimonio da 100 milioni di euro: gli eredi

Il filo conduttore della puntata di Kalipè sarà la canzone “Azzurro” cantata da Adriano Celentano. Un colore che indica l’infinità e al tempo stesso la perfezione di cielo e mare ma che rappresenta anche l’energia pulita del nostro Pianeta Terra. Compito di tutti noi, come ricorderà spesso Massimiliano Ossini, sarà quello di saperla custodire nel migliore dei modi.

Andreea Rabciuc/ Fidanzato Simone Gresti “in colpa”, auto nera dietro la scomparsa?

Giovanni Allevi ospite di Kalipè

Ospite d’eccezione della puntata di oggi 22 giugno di Kalipè sarà Giovanni Allevi che con Massimiliano Ossini si racconterà dalla SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo, a 3.462 metri di altitudine, sullo sfondo magico del Monte Bianco. Il musicista – che di recente ha annunciato di avere un tumore che lo terrà lontano dai palcoscenici, svelerà in che modo la natura l’abbia forgiato e sia diventata per lui una vera e propria ragione di vita, così come la musica. Allevi ci farà poi conoscere aneddoti e segreti del suo percorso di musicista e non solo per poi cimentarsi in una performance da record: suonerà il suo “Our Future” in esterno, a 3.462 metri, tra le Alpi innevate emozionandoci con la sua arte.

Angela Celentano/ SOS Desaparecidos “sua foto ogni 28 secondi su schermi Bancomat”

Tra gli altri ospiti di Kalipè anche la conduttrice e presidente del WWF Donatella Bianchi: con il padrone di casa Massimiliano Ossini sottolineerà l’importanza del male e della sua tutela. Interverrà sulla SkyWay anche l’ingegner Annalisa Corrado con la quale si parlerà di fonti rinnovabili. Infine il conduttore svelerà i risultati di uno studio europeo che in Italia è stato condotto da AltroConsumo sugli indici di sostenibilità di 13 Paesi e che lasceranno senza parole i telespettatori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA