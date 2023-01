Kamala Harris pro aborto/ “Cita Dichiarazione Indipendenza ma omette diritto di vita”

È polemica dopo il discorso pro aborto tenuto da Kamala Harris, vice presidentessa degli Stati Uniti, domenica scorsa in Florida in occasione del cinquantesimo anniversario di Roe v. Wade, la storica causa della Corte Suprema – ora annullata – che ha stabilito il diritto federale all’interruzione volontaria di gravidanza. L’esponente del Governo statunitense, come riportato da The Blaze, ha attaccato l’esecutivo repubblicano del Sunshine State definendolo “estremista” nella protezione dei bambini non ancora nati.

Per sostenere le sue tesi, la democratica ha citato la Dichiarazione di Indipendenza. “Siamo qui insieme perché crediamo e sappiamo collettivamente che l’America è una promessa. L’America è una promessa di libertà e la libertà non è soltanto per alcuni, ma per tutti. Ciò significa che ognuno di noi è dotato del diritto alla libertà e alla ricerca della felicità”, ha affermato. Più avanti la vice presidentessa ha più esplicitamente sostenuto che “nessuno può essere realmente libero senza il diritto all’aborto”.

Kamala Harris pro aborto: il discorso scatena la polemica negli Usa

Il discorso pro aborto di Kamala Harris è culminato con la richiesta da parte della vice presidentessa degli Stati Uniti al Congresso di approvare una legislazione che codifichi i “diritti riproduttivi”, ovvero proprio quelli sull’interruzione volontaria di gravidanza. I repubblicani, che controllano la maggioranza della Camera, tuttavia, difficilmente accetteranno la sua proposta, anzi hanno accolto con molta diffidenza il messaggio lanciato nel caso del comizio in Florida.

La citazione della Dichiarazione di Indipendenza da parte del braccio destro di Joe Biden, infatti, ha creato una vera e propria polemica, in virtù del fatto che è stata omessa la parte del documento che parla del diritto alla vita. La carta evidenzia infatti che “tutti gli uomini sono creati uguali e che sono dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili, tra cui ci sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità”. La scelta di cancellare il primo parametro, tuttavia, non è passata inosservata.

