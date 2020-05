Kamara al Napoli?/ Calciomercato, intreccio con Psg e Marsiglia per il centrale

Pubblicità

Boubacar Kamara potrebbe essere il nuovo difensore centrale del Napoli. Si potrebbe aprire un intreccio di calciomercato che guarda alla Francia: parte tutto da Thiago Silva, il brasiliano che abbiamo visto al Milan e che è stato una delle colonne dell’ultimo scudetto rossonero. Trasferitosi al Psg nell’estate 2012 – quella del grande smantellamento del Diavolo – ne è diventato capitano; adesso però il suo addio è ad un passo, il contratto non verrà rinnovato e dunque il Psg va alla ricerca del suo sostituto. Pur avendo in rosa talenti da sfruttare, come Marquinhos e Thilo Kehrer, Leonardo vuole un centrale di grande affidabilità e che possa essere importante anche in termini di leadership: anche perché i due sopra citati hanno ormai imparato a giocare in altri ruoli, l’ex della Roma come mediano davanti alla difesa e il tedesco da terzino destro.

KAMARA AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, INTRECCIO IN FRANCIA

Dunque, il Psg punta su Kalidou Koulibaly e guarda in casa del Napoli: cosa che in passato aveva già fatto andando a prendere Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani, aprendo un canale che adesso potrebbe essere nuovamente sfruttato. Il Napoli potrebbe avere l’opportunità di fare cassa: vero che il senegalese è sempre stato considerato incedibile rappresentando una colonna della squadra, ma da quando Maurizio Sarri ha preso altre vie il suo rendimento è decisamente calato. Che sia per l’addio di Raul Albiol (c’è una larga fetta di opinione che la pensa in questo modo) o per un sistema difensivo diverso, Koulibaly non ha più dato quella sensazione di onnipotenza che aveva garantito nel triennio sarriano; dunque, questa potrebbe essere l’occasione di cambiare pagina e racimolare una bella somma da riservare eventualmente sul sostituto.

Sostituto che potrebbe essere Boubacar Kamara: classe ’99, è cresciuto nell’Olympique Marsiglia e quella che si è definitivamente interrotta per la pandemia da Coronavirus è la terza in prima squadra. Lo ha lanciato Rudi Garcia, con il quale il difensore centrale francese ha raggiunto la finale di Europa League (persa contro l’Atletico Madrid); ha fatto enormi progressi in questo lasso di tempo, e anche lui potrebbe essere schierato come frangiflutti davanti al reparto arretrato. Per strapparlo all’OM potrebbero servire anche meno di 25 milioni di euro; su di lui c’è lo stesso Psg che, si dice in patria, lo considera la prima alternativa a Koulibaly. Dunque potrebbe esserci davvero l’intreccio: spedendo il senegalese sotto la Torre Eiffel, il Napoli libererebbe spazio per l’arrivo di Kamara che potrebbe andare a fare il secondo centrale al fianco di Kostas Manolas, a quel punto leader della difesa partenopea. Per il momento sono soltanto indiscrezioni e opportunità che le rispettive società dovranno valutare, presto potrebbe nascerne una trattativa concreta su tre fronti.



