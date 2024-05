DIRETTA/ Atalanta Marsiglia video streaming tv: precedenti positivi con le squadre francesi (9 maggio 2024)

DIRETTA ATALANTA MARSIGLIA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina il momento della diretta di Atalanta Marsiglia, il quadro del testa a testa che possiamo analizzare riguarda le partite che la Dea ha giocato contro squadre francesi: il pareggio del Vélodrome ha rappresentato il primo incrocio contro il Marsiglia, in precedenza invece erano arrivate doppie sfide contro Metz, Strasburgo e Lione e quello sfortunatissimo quarto di Champions League contro il Psg, in cui l’Atalanta aveva sfiorato la semifinale per questione di secondi, venendo rimontata nella bolla portoghese e a porte chiuse. Contro il Lione, pareggio e vittoria nella prima esperienza di sempre in Europa League, nel corso della fase a gironi; poi due vittorie sia contro Metz (in una Coppa Intertoto 1978-1979) e Strasburgo, nel giugno 1967.

Qui si trattava della Coppa Piano Karl Rappan: una competizione durata sei edizioni, ideata appunto da Karl Rappan (all’epoca CT della Svizzera e allenatore del Losanna) per dare respiro internazionale alle squadre che non avessero vinto il loro campionato né si fossero qualificate alla Coppa delle Fiere, che poi sarebbe stata sostituita dalla Coppa Uefa. Tra le italiane, per completare il discorso, il Padova giocò la finale nel 1963 perdendola contro lo Slovnaft Bratislava; l’Atalanta invece contro le squadre francesi ha raccolto cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, dunque stiamo parlando di un trend più che positivo con la speranza che prosegua anche stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA MARSIGLIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi atalantini che non riusciranno a recarsi allo stadio potranno comunque non perdersi la diretta di Atalanta Marsiglia se si muniranno di un abbonamento Sky. In alternativa, coloro che si dovessero trovare al lavoro o fuori con amici dal telefonino potranno comunque vedere la partita in diretta streaming video su NowTv oppure sull’app di DAZN.

ATALANTA MARSIGLIA: BERGAMASCHI QUASI IN FINALE!

La diretta di Atalanta Marsiglia offre un’occasione imperdibile per assistere al ritorno della semifinale di Europa League in onda oggi 9 maggio 2024 alle ore 21,00. Dopo il 1-1 ottenuto al Velodrome nell’andata, la Dea si prepara a giocare davanti al proprio pubblico e sa che dovrà affrontare un avversario forte fisicamente. Nella partita precedente, l’Atalanta ha dimostrato qualche difficoltà nel contrastare la forza dei francesi, nonostante abbia creato diverse opportunità per vincere.

Sarà interessante vedere come Gasperini e la sua squadra risponderanno a queste sfide e quali strategie metteranno in atto per superare il Marsiglia e conquistare il passaggio alla finale. Lo stadio sarà certamente un fattore importante, con i tifosi dell’Atalanta pronti a sostenere i loro beniamini in questa sfida cruciale.

ATALANTA MARSIGLIA: PROBABILI FORMAZIONI

Mancano poche ore all’inizio della diretta Atalanta Marsiglia che potrebbe regalare la finale di Europa League ai bergamaschi e per ingannare il tempo andiamo a studiarci brevemente le mosse degli allenatori osservando le probabili formazioni: l’Atalanta di Gasperini schiererà gli uomini migliori a disposizione. A difendere i pali l’affidabilissimo Musso, nella classica difesa a tre si giostreranno Musso; Scalvini, Hien e Djimsiti. Nel centrocampo a 4 avremo sulle fasce Ruggeri e Zappacosta, al centro una terribile coppia formata da De Roon, Ederson; Koopmeiners sulla trequarti a sostegno di De Ketelaere, Scamacca.

Il Marsiglia non giocherà a specchio dell’Atalanta ma si affiderà al suo consueto 4-3-3: In porta l’ex Roma Pau Lopez; in difesa sulle fasce Clauss e Murillo con la centro Mbemba e Balerdi; il terzetto di centrocampo guidato da Veretout che sarà affiancato da Harit e l’ex inter Kondogbia; in avanti il tridente con Sarr e Luis Henrique guidato da Aubameyang.

ATALANTA MARSIGLIA, LE QUOTE

In ultima battuta passiamo in rassegna le quote della diretta Atalanta Marsiglia prese dal bookmaker della Sisal: sul sito notiamo come la Dea sia favorita a 2,75 mentre i marsigliesi hanno una quota in caso di vittoria fissata a 4,75. Il pareggio invece, distinto dalla X ha una quota di 3,80.

