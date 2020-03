Kane alla Juventus?/ Calciomercato, nodo Benzema per il Real: Paratici in pole?

Harry Kane piace alla Juventus, e potrebbe essere il colpo del calciomercato estivo. Lo abbiamo scritto nei giorni scorsi: i bianconeri nella prossima sessione vorrebbero mettere le mani su un grande attaccante e l’inglese del Tottenham rappresenta il primo profilo, stando alle indiscrezioni che continuano a circolare. L’ultima è quella di Ok Diario, che parla prevalentemente del Real Madrid: i blancos infatti sono i principali avversari nella trattativa, anche Zinedine Zidane ha messo gli occhi su un Kane che attualmente è ai box per il secondo infortunio serio nelle ultime due stagioni, ma che è anche autore di un bottino da 181 gol in 278 partite con la maglia degli Spurs. Un bomber che quando ha raggiunto le 30 gare in campionato ha sempre superato quota 20 reti, per questo è di grande affidabilità.

Resta da capire come Harry Kane si adatterebbe alla nostra Serie A: la storia dice che nel nostro campionato i britannici hanno sempre faticato ad imporsi, ma è pur vero che i tempi sono cambiati e oggi il calcio si può considerare globale. L’attaccante della nazionale inglese rimane uno dei migliori profili quando si parla di centravanti capaci di segnare; per la Juventus sarebbe il complemento perfetto in un tridente nel quale Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sarebbero le frecce esterne. Dicevamo del Real Madrid: filtra dalle indiscrezioni il “timore” a trattare con Daniel Levy, presidente del Tottenham che, ricorderete, aveva fatto sudare non poco le merengues per ottenere i cartellini di Luka Modric e Gareth Bale. Sono passati 7 anni dall’acquisizione del gallese, ma le cose potrebbero essere complicate.

KANE ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, DUELLO CON IL REAL MADRID

Il Real Madrid vorrebbe Harry Kane per sostituire Karim Benzema, e questo è un altro punto da affrontare: il francese ha 6 anni più del giocatore del Tottenham e dunque rappresenterebbe un buon investimento per ringiovanire il reparto, ma la questione è che Benzema viene dato in partenza da Madrid praticamente ogni estate ma poi rimane al Santiago Bernabeu e, soprattutto da quando è partito Cristiano Ronaldo, ha garantito un grande bottino di reti. Dunque, non è affatto certo che il francese lasci; senza la sua cessione per il Real sarebbe complesso andare a comprare Kane, perché nessuna delle due prime punte sarebbe disposta ad accomodarsi in panchina. Staremo a vedere quello che succederà in estate, ma sicuramente i due club sono già pronti ora a lottare per il cartellino dell’inglese.



