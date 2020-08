Kantè all’Inter?/ Calciomercato, Conte in pressing: pronta maxi-offerta al Chelsea

“Mollato” Sandro Tonali, nelle prossime ore nuovo giocatore del Milan, l’Inter è pronta a lanciare l’assalto per N’Golo Kantè. È il centrocampista di proprietà Inter la priorità della dirigenza nerazzurra, pronta a tutto per accontentare Antonio Conte. Come riporta Sport Mediaset, Beppe Marotta ha avviato i contatti con il Chelsea per tentare di imbastire la trattativa, che potrebbe comprendere anche altri profili. Il classe 1991 potrebbe non essere l’unico calciatore Blues a vestire nerazzurro dalla prossima stagione: il portale spiega infatti che la Beneamata è disposta a mettere sul piatto 70 milioni di euro per Kantè, Emerson Palmieri e Olivier Giroud. Offerta interessante ma ritenuta insufficiente dai piani alti della società londinese, ma sono attesi aggiornamenti già nel corso delle prossime ore. Sia l’esterno italo-brasiliano che l’ex Arsenal sono da tempo nel mirino del Biscione e non è da escludere una maxi-operazione sull’asse Milano-Londra.

KANTÉ-INTER, CONTE IN PRESSING SUL FRANCESE

Il Chelsea chiede almeno 50-60 milioni di euro per N’Golo Kantè, l’Inter è decisa ad andare fino in fondo per regalare a Conte una pedina che consentirebbe l’atteso salto di qualità. Il francese non chiude al trasferimento a Milano, anzi, sarebbe felice di tornare a lavorare col tecnico salentino. E il 29enne potrebbe non essere l’unico rinforzo di spessore per la mediana: Marotta e Ausilio sono pronti per lo sprint finale per Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona. Corteggiato anche dalla Juventus, il cileno è un altro pupillo di Antonio Conte e porterebbe quel mix di quantità ed esperienza ideale tanto richiesto dal salentino. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, dunque, senza dimenticare un altro possibile rinforzo “a costo zero”: parliamo di Radja Nainggolan, di ritorno dal prestito al Cagliari.



