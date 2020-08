Vidal alla Juventus o Inter?/ Calciomercato “Conte numero uno, ma se chiama Pirlo…”

Arturo Vidal sogna la Juventus dopo essere stato fatto fuori dal nuovo allenatore del Barcellona Ronald Koeman. Il cileno è stato a lungo accostato all’Inter nelle ultime settimane dove avrebbe piacere di riallenarlo Antonio Conte, ma il calciatore non sembra molto convinto del progetto e per questo temporeggia. Vidal ha concesso un’intervista a Daniel Habif, youtuber messicano, al quale ha svelato: “Pirlo era incredibile da calciatore e spettacolare quando giocava. Immagino come possa essere da allenatore. Se lui o la Juventus mi dovessero chiamare sarei contento, ma bisogna stare tranquilli. Ho molto affetto per la Juventus“. Non nega però un feeling con l’allenatore dell’Inter: “Conte come allenatore è una macchina e tatticamente è il numero uno”.

Vidal alla Juventus o Inter, ma ai bianconeri serve davvero?

Arturo Vidal è al centro di una bagarre di calciomercato tra Juventus e Inter, ma davvero servirebbe ai bianconeri? La squadra allenata da Andrea Pirlo sembra aver finalmente aperto un’inversione di rotta, puntando sui giovani. Lo dimostra l’acquisto di McKennie che ha stupito tutti perché inatteso, ma che porta freschezza e grande voglia in mezzo al campo per la banda bianconera. Vidal ha 33 anni e già questo potrebbe essere un errore, proprio perché poi lo statunitense gli assomiglia molto. Una corsa a due che vedremo ancora per un po’ e che ci dirà dove giocherà nella prossima stagione Arturo Vidal.



