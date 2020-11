KANYE WEST/ Candidato indipendente alle Elezioni Usa: la sua presenza aiuterà Trump?

Quando Kanye West ha annunciato la volontà di candidarsi alla presidenza alle elezioni Usa 2020, le reazioni sono state principalmente due: la prima era quella di chi credeva ad uno scherzo; la seconda si domandava se per caso il rapper non potesse replicare, in maniera ancora più roboante, quanto fatto da Donald Trump 4 anni prima: presentarsi da outsider e sbaragliare la concorrenza. Con il passare dei giorni, però, è stato chiaro fin da subito che la candidatura da indipendente di Kanye West (il suo schieramento è il “Birthday Party“) non fosse né uno scherzo, né una cosa “così” seria da considerarlo un papabile per la vittoria. Ad escludere quest’ipotesi è in primis la matematica: il nome di Kanye West infatti non sarà presente sulle schede di abbastanza stati per raggiungere anche solo potenzialmente il “magic number” di 270 grandi elettori che assegna la vittoria del Collegio. Il rapper è in corsa infatti in soli 12 Stati su 50: Arkansas, Colorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont. Anche dovesse fare il pieno di voti, cosa improbabile secondo i sondaggi, Kanye West si fermerebbe a quota 84 grandi elettori.

KANYE WEST, CANDIDATO INDIPENDENTE ALLE ELEZIONI USA 2020

Su scala nazionale oggi la candidatura di Kanye West viene data intorno all’1% dei consensi. Si tratta di una percentuale irrisoria a livello generale, ma il 2016 insegna che quando si parla di Stati in bilico anche poche migliaia di voti possono fare la differenza: chiedere per capire a Hillary Clinton, che per i voti sottratti dalla presenza del Partito dei Verdi di Jill Stein negli “swing states” dovette rinunciare alla Casa Bianca a favore di Trump. La stessa storia potrebbe ripetersi questa volta al contrario, favorendo il Democratico Joe Biden contro The Donald. Non è un mistero, infatti, che Kanye West sia un simpatizzante del presidente e che le sue posizioni siano conservatrici, così come diversi componenti della sua campagna abbiano un passato recente nelle file del Partito Repubblicano. Allo stesso tempo, però, sono molti gli analisti che credono che ad essere penalizzato dalla candidatura del rapper, seppur marginalmente, sarà Biden. Non bisogna infatti dimenticare che West è un afroamericano, segmento elettorale che da decenni vota con percentuali quasi bulgare per il candidato Democratico. Trump, dal canto suo, ha negato di essere anche in minima parte coinvolto nell’operazione, ma sarà curioso osservare quale impatto avrà la candidatura di West nei “battleground states“. Di certo non si può dire che al rapper manchino gli endorsement famosi: dalla moglie Kim Kardashian a Elon Musk, da Dennis Rodman all’olimpionica Rochelle Stevens, Kanye West “piace alla gente che piace“.



