Karen, Giulia e Dedalo, chi sono i maestrini di Back to School/ La stoccata a Paola Caruso

Chi sono Karen, Giulia e Dedalo

Karen, Giulia e Dedalo sono tre maestrini di Back to School. La prima, una bambina solare e sensibile, ha grandi sogni nel cassetto, così come la sua collega Giulia che vuole diventare un ingegnere meccatronico, mentre Dedalo è appassionato di sport, ma anche un amante dello studio. Ognuno di loro si è fatto un’idea piuttosto chiara sui concorrenti vip che hanno prese parte al programma, nelle vesti di ripetenti. Per Karen il segreto per diventare buoni studenti è uno: “Rimanere se stessi. anche al rischio di non piacere agli altri”.

“Un ripetente per fare bella figura deve comportarsi bene, anche perché io non ho peli sulla lingua. Mi hanno colpito soprattutto le donne tra le ripetenti, c’è stata complicità“, ha detto la maestrina, che ha poi speso parole splendide per Vladmir Luxuria: “Il rapporto coi suoi compagni di scuola mi ha ricordato quello che avevo io, agli inizi. Mi ha insegnato cosa è il rispetto”.

Karen, Giulia e Dedalo, maestrini di Back to School: la parlantina di Paola Caruso

Da Karen a Giulia, una maestrina che preferisce “parlare con gli adulti piuttosto che coi bambini. Il mio ripetente ideale deve avere una mente colta, utilizzare correttamente i verbi e cose così. C’è però una cosa che non sopporto, tipo la parlata di Paola Caruso“, ha sentenziato la giovanissima insegnante. Dedalo, invece, si è soffermato sugli aspetti positivi di quest’esperienza e di quanto abbia legato con alcuni studenti. “Sono uno a cui piace giocare”, ha detto nella clip di presentazione, “ma quando un ripetente si comporta male dobbiamo essere cattivi, così gli facciamo capire che non deve più fare una cosa. Clementino? Mi sta simpatico, anche la sua musica mi piace, è bella. Mi piace anche Scintilla, una persona divertente, mi ha pure insegnato un nuovo gioco.

