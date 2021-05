Karima Moual vs Cruciani, lite su immigrati/ “Volontà di portarli alla criminalità”

Nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 con Paolo Del Debbio, sono volati stracci tra la giornalista Karima Moual e Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara. Al centro della discussione il tema dell’immigrazione e il boom si sbarchi a Lampedusa in merito al quale ci si domanda di chi sia la colpa. A prendere la parola per primo è stato proprio Cruciani che ha parlato di una situazione “al limite del paradosso e del surreale”. A suo dire si tratterebbe di un discorso già fatto negli anni passati ma al quale non si è ancora giunti a una soluzione. A detta di Cruciani, salvare persone e farle arrivare in automatico a Lampedusa sul suolo italiano sono due cose ben differenti. La Moual è allora intervenuta chiedendo a Cruciani in che modo, secondo lui, si possono fermare queste persone: “Il blocco navale? E’ una barzelletta!”.

Secondo la giornalista il vero problema è che “queste persone sono obbligate a venire perchè qui ci preoccupiamo del distanziamento e della pandemia ma queste persone che rischiano la morte nel Mediterraneo abbiano altri problemi della pandemia. La vera emergenza è questa organizzazione che non si vuole fare”.

KARIMA MOUAL E GIUSEPPE CRUCIANI: È SCONTRO SUL TEMA IMMIGRATI

Quindi Moual si è domandata se davvero Lampedusa abbia un centro di accoglienza che possa ospitare solo 250 persone. “Possibile che non venga in mente alle istituzioni di costruire qualche cosa che possa essere civile?” ha proseguito. Giuseppe Cruciani non ha condiviso affatto le dichiarazioni di Moual mostrandosi contrariato: “Cioè vorresti trasformare Lampedusa in…”, senza riuscire a finire la frase. “A Lampedusa si lasciano le persone lì, così come anche nei campi agricoli, dove gli immigrati che vi lavorano e vengono schiavizzati” afferma ancora la giornalista. Karima Moual ha quindi proseguito come un fiume in piena: “Secondo me c’è proprio una volontà di vedere questo disagio, c’è proprio una volontà di portare queste persone alla criminalità, c’è un investimento per portare queste persone sulla strada della criminalità” commenta Moual. “Ma da parte di chi?” le ha quindi domandato Cruciani sbigottito dalle dichiarazioni della giornalista ma senza ricevere alcuna risposta dalla Moual.

A #Drittoerovescio parliamo dell’emergenza immigrati. Ingrandire l’hotspot di Lampedusa potrebbe aiutare? Siete d’accordo con @karimamoual? pic.twitter.com/cAVPyjIFP6 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 13, 2021





