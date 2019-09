Karin Trentini, moglie Riccardo Fogli/ Differenza età e accuse: amore a gonfie vele!

Mamma e complice, Karin Trentini continua ad essere al fianco del marito Riccardo Fogli, di cui si è innamorata perdutamente quando aveva solo sedici anni. I due si conosceranno durante uno dei concerti del noto artista che ha militato nei Pooh, contribuendo nel successo della band, ma inizieranno la loro relazione solo diversi anni più tardi. Per non lasciarsi mai più e mettere sempre al centro la famiglia creata insieme, di cui fa parte anche la figlia Michelle Mery. La piccola Fogli è l’ultima erede di Riccardo, che negli anni ha avuto anche Alessandro Sigfrido dalla sua relazione con l’attrice Stefania Brassi. Techetechetè accenderà le luci sui Pooh nella sua speciale puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2019, parlando anche del periodo in cui la band poteva contare sulla presenza di Riccardo Fogli. In una splendida foto di famiglia pubblicata pochi giorni fa su Instagram, la coppia e la loro rampolla posano insieme sul porticciolo del loro Bed & Breakfast. Clicca qui per guardare la foto di Karin Trentini. Certo le critiche per la moglie di Riccardo, trenta anni più giovane, non sono di certo mancate e questa volta non hanno nulla a che vedere sulla forte differenza d’età, ben 31 anni, che li divide. “In questa foto ti si vedono troppo gli zigomi gonfi”, dice in un commento un’ammiratrice. La risposta di Karin non si fa attendere: “Prima di vedere quelli, vedo soprattutto la mia famiglia”, scrive aggiungendo l’emoji con gli occhi a cuoricino.

Karin Trentini, moglie Riccardo Fogli: la piccola Michelle

A soli nove anni, Michelle Mery Fogli è già attiva sui social ed è una vera e propria diva. Un’eredità ricevuta dalla madre Karin Trentini, anche se non è escluso che nel suo sangue scorra la stessa passione per la musica che ha permesso al padre Riccardo Fogli di collezionare diversi successi nel corso della sua carriera. Il profilo della piccola infatti non è attribuibile ad un normale account da bambini, ma unisce foto amatoriali ad altre più professionali. In una in particolare la troviamo con Alessandro Sigfrido Fogli, il primogenito di Riccardo, mentre si trovano alle giostre per fare un giro all’autoscontro. Clicca qui per guardare la foto di Michelle Mery Fogli e Alessandro Sigfrido Fogli. Molto simile alla mamma e non solo per quella chioma lunga e selvaggia che cura con la stessa determinazione, la bambina ha un carattere frizzante quanto dolce. L’abbiamo vista esultare pochi mesi fa per aver ricevuto la promozione in seconda elementare e poi al concerto di papà lo scorso giugno, vicinissima a tre delle sue amiche del cuore. Sono passati tanti mesi da quando Fogli ha partecipato all’Isola dei Famosi e la famiglia ha ritrovato il suo equilibrio, lontano dalle chiacchiere e dal gossip sul presunto tradimento della Trentini.

Il loro bed e breakfast





