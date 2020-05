Karin Trentini, moglie Riccardo Fogli/ ‘Quanto siamo stati felici e non lo sapevamo’

Pubblicità

Karin Trentini non ha ancora detto la sua in merito alla proposta di Viola Valentino, che vorrebbe ritrovare sul palco l’ex marito Riccardo Fogli. La Trentini infatti continua a dividersi fra l’impegno a casa con consorte e figlia e quello online, dove mette in luce la sua attività di influencer. “Non so voi ma in questi giorni sto guardando un po’ di foto del passato”, ha scritto nelle scorse settimane su Instagram, “e riflettevo sul ‘Quanto siamo stati felici e non lo sapevamo!’ Penso che dopo tutto questo assaporeremo di più anche solo il profumo del mare”. Parole che hanno sottolineato ancora di più l’immagine scelta per l’occasione, dove una giovanissima Karin si mostra durante delle vacanze a Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. Clicca qui per guardare la foto di Karin Trentini. Nelle Stories invece la vediamo saltante con la figlioletta Michelle, che sfoggiano per l’occasione delle mascherine fashion realizzate dall’atelier Magda Coletta.

KARIN TRENTINI ANCORA LONTANA DAL PICCOLO SCHERMO

Karin Trentini non appare in tv da diverso tempo ormai e non le si può dare torto. La sua ultima esperienza sul piccolo schermo dopo tutto riguarda quanto avvenuto l’anno scorso, quando il marito Riccardo Fogli era uno dei concorrenti dell‘Isola dei Famosi. Una delle pagine più brutte della televisione italiana, proprio per via del presunto tradimento fatto da Trentini e che ha provocato malori e malesseri al cantante. Una decisione presa dallo stesso Riccardo, che dopo aver annunciato di voler dire addio alla scatola magica, ha impiegato quasi un anno per ritornare sui propri passi. Oggi, martedì 5 maggio 2020, Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata Pooh – Amici per sempre, uno speciale sulla band italiana e in cui rivedremo anche Riccardo Fogli. Per fortuna Karin, il marito e la figlia potranno assistere all’evento insieme. Nel mese di marzo infatti, il cantante ha scelto di isolarsi del tutto dalla famiglia per proteggerla.



