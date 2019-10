KARINA CASCELLA PIANGE A POMERIGGIO 5/ “Mio padre mi picchiava, poi a 18 anni…”

Karina Cascella si commuove a Pomeriggio 5 durante il servizio che riassume la sua storia familiare, il difficile rapporto con suo padre e il ricordo di sua madre. Non riesce a trattenere le lacrime poi però apre il suo cuore e svela che la corazza mostrata per tanti anni al pubblico, che le è anche costata tante critiche, è in effetti una conseguenza del suo passato. “Il mio atteggiamento, questa rabbia, rimane dentro da un vissuto difficile. – ha ammesso la Cascella a Pomeriggio 5, per poi svelare – Mio padre ci ha picchiate per diverso tempo fino a quando a 18 anni sono andata via perché non ce la facevo più.” Karina è riuscita ad andare avanti anche grazie alle sue due sorelle, come lei stessa sottolinea in studio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Karina Cascella a Pomeriggio 5

Tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso torna ad accogliere una delle sue opinioniste più amate: Karina Cascella. Il tema che si discute nella seconda parte della trasmissione oggi riguarda la famiglia, e proprio su tale argomento di recente la Cascella si è lasciata andare a dichiarazioni molto personali e delicati. In particolare, Karina ha raccontato un particolare della sua adolescenza riguardante suo padre. “Mio padre aveva problemi con l’alcol e la nostra vita girava in base a quanto ne assumeva. – ha raccontato, attraverso i social, la nota opinionista. Per poi aggiungere – Non è bello da raccontare ed è anche difficile farlo. Dico solo che a volte ci si ritrova in battaglie sin da piccoli”. Parole forti che verranno approndite oggi nel corso di Pomeriggio 5.

Karina Cascella e il difficile rapporto con suo padre

Karina Cascella torna ospite a Pomeriggio 5 anche per approfondire questo argomento molto delicato del quale ha fatto solo cenno pochi giorni fa. Qualcuno, proprio in merito alla sua storia personale e familiare, le ha proposto di scrivere un libro per raccontarla e magari essere di supporto a persone che vivono situazioni analoghe. La Cascella in merito ha risposto che: “Avevo anche cominciarlo a scriverlo, poi ho pensato che non avrei voluto offendere la memoria di mio padre e delle tante persone che l’hanno amato e apprezzato come artista. Potrei trovare un modo alternativo per scrivere una storia”. Insomma, non è del tutto escluso che questa possibilità si concretizzi presto.



