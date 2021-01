Karina Cascella/ Al GF Vip? “Sarei perfetta al posto di Antonella Elia”

Karina Cascella, ospite di Casa Chi, si è espressa senza freni sugli opinionisti del Grande Fratello Vip, Pupo e Antonella Elia. Secondo Karina, Pupo è totalmente inadatto al ruolo: “Ognuno deve fare quello per cui è portato. Gli interventi di Pupo non li capisco sono fuori tempo, fa battute che nessuno capisce…”, ha detto sollecitata da Gabriele Parpiglia. Ricordiamo che il cantante è stato riconfermato nel ruolo di opinionista, visto che era presente anche nella quarta edizione dello show. Non meno tranciante il giudizio su Antonella Elia: “Sarei stata perfetta al posto di Antonella Elia. Io in quel ruolo lì sono perfetta”. Immediate le reazioni sui social: “Per carità Karina opinionista… insopportabile”, “È una vita che ci prova ad ottenere un ruolo, ma quando apre bocca, è tutto fiele, non migliora, perché troppo piena di sé”, hanno commentato due utenti di Instagram. Ma c’è anche chi sostiene la candidatura di Karina: “Sono d’accordo con lei, deve essere opinionista nei reality, non sempre i soliti”.

Karina Cascella sogna il posto di opinionista al Grande Fratello Vip

Interrogata da Gabriele Parpiglia, Karina Cascella ha confessato di essere stata chiamata per fare l’Isola dei famosi: “Ho rifiutato, per come sono fatta io non riesco a lasciare la mia bambina e andare in un posto così lontano”. Karina ha rivelato di aver detto agli autori di farle fare l’opinionista del reality show, ma di comprendere perché venga chiamata ogni anno per partecipare come concorrente: “Sarei anche una perfetta concorrente, creerei dinamiche interessanti. Litigherei anche con la palma. Io devo sempre dire quello che penso. Però devo essere sicura di fare una scelta de genere. Da quando sono diventata mamma tutto è cambiato…”. Se le proponessero di partecipare al Grande Fratello Vip ci penserebbe un po’ di più, ma l’amore per la figlia Ginevra è più forte di ogni reality show.

