Karina Cascella choc: “Gente impazzita, insultata senza un motivo”/ Sfogo su Instagram: ecco cosa è successo

Karina Cascella racconta sconsolata ai fan uno spiacevole episodio in cui è stata coinvolta: “La gente è impazzita…”

Non è un periodo facile per Karina Cascella, ex volto di Uomini e Donne, alle prese con utenti alquanto esagitati. Sui social, l’influecner ha raccontato uno spiacevole episodio che pochi giorni fa l’ha vista a suo malgrado protagonista. Karina spiega di aver ricevuto un messaggio inquietante, nel quale una sconosciuta la insultava senza motivo. “La gente è completamente impazzita”, ha tuonato Karina su Instagram. “C’è poco speranza di vedere le persone rinsavite da questo punto di vista”, commenta prima di addentrarsi nel racconto.

“Una signora di una certa età mi ha scritto insultandomi dal nulla, come se le avessi rubato il marito, cose da pazzi perché io non sono nemmeno chi sia questa persona”, racconta Karina Cascella sbigottita. “Mi scrive che sono ridicola, acida, che sono una villana….”.

Karina Cascella contro gli haters: “Se non vi piaccio andate avanti”

La showgirl non si capacità di come le persone perdano la lucidità sui social, scaraventandosi contro chi come lei ci mette la faccia. “Ma quando vedi che dall’altra parte non c’è una persona equilibrata con cui parlare eviti”, la constatazione di Karina, che poi ha svelato di essere stata ricontattata dalla stessa donna pochi giorni dopo. Quest’ultima aveva sorprendentemente un atteggiamento decisamente meno aggressivo.

“Questa persona mi scrive per dirmi ‘ho appena comprato una cosa che hai postato, quanto sei bella così al naturale, pensi che possiamo perdonarci?’. Ora io non è che starò qui ad insultare questa persona perché non ha senso e non è il mio intento. Quello che mi interessa è invece dirvi che tante volte mi capita di guardare Instagram e vedere cose che non mi piacciono, ma quello che faccio è passare oltre, non mi metto a commentare. Non vi piaccio io in questo caso? Andate avanti…”, conclude dispiaciuta e amareggiata la Cascella. Come darle torto?











