Karina Cascella contro Teresa Cilia/ “Ancora con Salvatore e Paola? Follia pura”

Proseguono le polemiche che vedono protagonista il programma tv Uomini e Donne. In origine fu Mario Serpa contro Raffaella Mennoia, poi lo scontro si è allargato a Teresa Cilia e ora vede coinvolta anche Karina Cascella per Paola Frizziero. Che caos! E allora facciamo chiarezza. L’opinionista è tornata a rispondere a Teresa dopo essere stata accusata da quest’ultima di aver «rubato il fidanzato» (Salvatore Angelucci, ndr) a Paola Frizziero e di averla «fatta passare per pazza». In questo caso si fa riferimento ad una vicenda datata: risale infatti a oltre dieci anni fa. Ed è stata ritirata fuori perché Teresa Cilia si è risentita della difesa di Karina Cascella nei confronti di Raffaella Mennoia. Tra l’altro diversi personaggi che gravitano (o lo hanno fatto in passato) al programma hanno preso le difese dell’autrice. Ma visto che è stato tirato fuori un caso vecchio, che tra l’altro ha fatto molto discutere, Karina Cascella su Instagram ha replicato a Teresa Cilia. E ha usato anche toni forti: «Devono farsi curare da uno bravo», ha scritto.

KARINA CASCELLA CONTRO TERESA CILIA: “FOLLIA PURA”

Rispondendo alle domande dei fan, Karina Cascella ha colto l’occasione per rispondere a Teresa Cilia sul caso Salvatore Angelucci e Paola Frizziero. «Le persone non si rubano, non sono cose», la premessa dell’opinionista tv. Poi ha aggiunto: «Dopo 18 anni mi sembra follia pura dover leggere certe cose. E non perché io abbia fatto chissà cosa, ma piuttosto perché la loro storia era finita da anni (quella di Paola e Salvatore, ndr)». E allora Karina Cascella si sfoga contro l’ex tronista di Uomini e Donne: «Parliamo di pazzia, davvero, credimi, è pazzia». Una dura replica arrivata dopo le pesanti (ma vecchie) accuse: «Ma chi se lo dimentica quando avete fatto passare per pazza Paola Frizziero, che poi alla fine la verità è uscita fuori… che tu gli hai rubato il fidanzato… Ma di cosa stiamo parlando, e fai la morale a me?», aveva detto Teresa Cilia nelle sue Instagram Stories. E tutto questo perché Karina aveva deciso di prendere le difese di Raffaella Mennoia nel loro scontro social.

