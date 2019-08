Raffaella Mennoia, conflitto d’interessi a Uomini e Donne?/ Abiti della sorella…

Nuova polemica su Raffaella Mennoia. Dopo l’attacco di Mario Serpa e Teresa Cilia, l’autrice storica di Uomini e Donne che, da giorni, è in silenzio sui social, è stata investita da una nuova bufera scatenata, stavolta, per la sorella. La Mennoia, infatti, come riporta il portale Bitchyf, è stata accusata da diversi utenti del web di conflitto d’interessi. Il motivo? Gli abiti realizzati dalla sorella Rita Mennoia che vengono indossati da diverse protagoniste sia di Uomini e Donne che di Temptation Island. Sulla pagina Instagram della stilista Rita Mennoia, infatti, ci sono diverse foto di protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island con le sue creazioni. Oltre a Raffaella Mennoia che indossa abitualmente i vestiti creati dalla sorella, infatti, gli abiti di Rita Mennoia sono stati indossati da Teresa Langella durante la puntata serale della scelta e da Ilaria Teolis di Temptation Island 2019.

RAFFAELLA MENNOIA, GLI ABITI REALIZZATI DALLA SORELLA RITA A UOMINI E DONNE: CONFLITTO D’INTERESSI?

La scelta della produzione di Uomini e Donne e Temptation Island di far indossare alle protagoniste delle trasmissioni abiti della stiista Rita Mennoia non è passata inosservata agli utenti del web, attentissimi a tutto ciò che accade. Del resto, la stessa Rita Mennoia, sulla propria pagina Instagram, ha sponsorizzato gli abiti indossati dalla Langella e dalla Teolis. “Ilaria Teolis a Temptation Isand indossa gli abiti da sera firmati da Rita Mennoia“, si legge. E ancora: “Teresa Langella indossa l’abito monospalla della nuova collezione di Rita Mennoia“. A questa nuova polemica, Raffaella Mennoia, in silenzio da giorni, non ha ancora risposto.





