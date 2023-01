Karina Cascella, nuovo ritocchino dal chirurgo/ Haters attaccano, lei li asfalta così

Karina Cascella e il nuovo ritocchino

Karina Cascella, per sentirsi più bella e più a proprio agio con la propria immagine, ha deciso di sottoporsi ad un nuovo ritocchino estetico. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha così svelato ai fan su Instagram di essersi sottoposta ad un intervento per modificare le palpebre calanti. Un piccolo ritocchino che permetterà a Karina di avere nuovamente lo sguardo che aveva qualche tempo fa. Sempre molto schietta e sincera, Karina, non solo ha parlato apertamente dell’operazione, ma ha anche pubblicato due foto mostrandosi con gli evidenti segni dell’operazione presenti ancora sul suo viso.

La scelta di Karina di sottoporsi ad un nuovo ritocchino ha spaccato i followers della Cascella. Qualcuno, infatti, ha criticato la decisione di Karina che, di fronte alle critiche, ha prontamente replicato.

La replica di Karina Cascella agli haters

Karina Cascella difende la propria scelta di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica ogni volta che lo desidera. Senza messi termine, infatti, Karina difende la propria libertà di scelta zittendo gli haters in modo diretto come è solita fare. “No no io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che ogni volta che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio e basta. Senza star lì a giustificarmi di un bel niente”, sbotta Karina.

“Non mi piacciono le mie palpebre? Le modifico, semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te a o altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente“, conclude la Cascella.

