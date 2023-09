Karina Cascella rimpiange la TV di Barbara D’Urso: “Penso ci sia troppa cronaca…”/ Frecciatina a Berlusconi

Karina Cascella rompe il silenzio sulla bocciatura di Barbara D’Urso a Mediaset

Karina Cascella rompe il silenzio sulla fine di un’era in casa Mediaset, quella rappresentata dalla conduzione ultradecennale di Barbara D’Urso, per almeno 15 anni al timone di Pomeriggio 5 tra i programmi affidati alla conduttrice uscente. La D’Urso, con un contratto di collaborazione con Mediaset in scadenza non é riconfermata alla conduzione del programma nato sotto la sua ala timoniera, Pomeriggio 5, che é attualmente condotto da Myrta Merlino. Un cambiamento repentino che Karina Cascella non approverebbe in toto, rimpiangendo la proposta di infotainment di Barbara: “«Sì, ho praticamente trascorso almeno 10 anni frequentando il salotto di Barbara in tutte le sue trasmissioni, anni di cui ho un bellissimo ricordo soprattutto per la libertà d’espressione che mi hanno sempre lasciato. Se pensavo potesse mai avvenire un cambiamento del genere? Assolutamente sì.- esordisce Karina Cascella, alludendo all’estromissione dai palinsesti Mediaset di Barbara D’Urso, nel ricordo delle ospitate TV ai programmi condotti dalla concittadina originaria di Napoli.

La critica sibillina su Mediaset

Insomma, Karina Cascella si sarebbe aspettata la bocciatura della D’Urso in casa Mediaset, e il riferimento é allusione alla sostituzione della conduttrice con Myrta Merlino: “Nel senso che tutto nella vita finisce e ci sono dei cicli che terminano per poi ricominciare in altro modo”. Ma non manca una critica avanzata ai vertici Mediaset, relativamente alla svolta che estromette Barbara D’Urso dai palinsesti TV e streaming dell’azienda e dalla conduzione di Pomeriggio 5: “Penso solo che sarebbe stato giusto lasciare che Barbara potesse salutare dopo tanti anni il suo pubblico, tutto qui. Ho avuto modo di guardare una puntata del nuovo Pomeriggio 5: -quindi il confronto dell’uscente D’Urso con Myrta Merlino-, la conduttrice sa il fatto suo, penso solo che ci sia troppa cronaca, come in tante altre: la cronaca nera ad un certo punto mette un po’ d’ansia al telespettatore. Forse ci sarebbe bisogno di informazione sì, ma anche di un pizzico di leggerezza a volte».

