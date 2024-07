Karina, chi è la tentatrice di Temptation Island 2024/ Primi avvicinamenti ‘pericolosi’ a Tony: Jenny gelosa!

Karina è la tentatrice scelta da Tony, fidanzato di Jenny, a Temptation Island 2024

Nella squadra di ‘corteggiatrici’ del programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale Cinque troviamo anche la giovane e affascinante Karina, 28enne di origini russe che è stata scelta dalla produzione per la sua incantevole bellezza, un’arma che potrebbe mettere a dura prova gli equilibri delle coppie di Temptation Island 2024. Poco prima di intraprendere l’avventura nel resort in Sardegna, la ragazza si è raccontata, rivelando di abitare in Toscana, più precisamente in quel di Grosseto e lavora come ragazza immagine per alcuni eventi, si è laureata in scienze politiche e nella vita ama anche ballare, pratica danza sui tacchi e va spesso in palestra, come svelato a Witty TV.

Teresa, chi è la tentatrice di Christian a Temptation Island 2024/ Ludovica pronta a scaricarlo?

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2024, Karina ha già avuto un ruolo di rilievo, venendo scelta da Tony, il fidanzato di Jenny. Molti hanno subito notato che tentatrice e fidanzata si somigliano molto e che da lì potrebbe essere sorta la scelta di Tony. Nel villaggio, però, Tony e Karina hanno avuto modo di avvicinarsi e chiacchierare, il che è stato mostrato a Jenny durante il primo falò, scatenando la sua gelosia. Cosa accadrà nel corso della seconda puntata?

Raffaella Romagnolo, chi è la finalista al Premio Strega 2024/ L'opera 'Aggiustare l'universo'

Karina di Temptation Island: “Ecco cosa sogno di fare in futuro”

Nel corso di un’ intervista concessa a Witty Tv, la ragazza russa si è aperta, svelando qualcosa in più sulla sia vita: “Ho una laurea triennale in scienze politiche e una magistrale in comunicazione d’impresa e politica delle risorse umane, al momento faccio la ragazza immagine principalmente ad eventi sportivi, ho intenzione di aprire una mia attività, ora sto valutando bene il tutto, credo che andando oltre l’aspetto fisico, importante ma non fondamentale, penso che tra i miei più grandi punti di forza ci siano i modi, per una ragazza è importante la classe, l’eleganza e la femminilità”.

Andrea, chi è il tentatore di Temptation Island 2024/ Ha cambiato vita in Spagna

Riguardo ai piani per il futuro, la bella Karina di Temptation Island 2024 ha rivelato di desiderare soddisfazione sia nel lavoro, magari circondata da un ambiente familiare: “Tra dieci anni mi vedo soddisfatta dal lavoro e spero con una bella famiglia” ha confidato la giovane al sito della Fascino e chissà che magari proprio nel programma Mediaset non possa incontrare l’uomo giusto per iniziare a costruire le basi della sua felicità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA