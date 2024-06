Christian e Ludovica, coppia Temptation Island 2024/ Lui: “Sono innamorato e vorrei capire se lo è anche lei”

Christian e Ludovica, coppia in crisi a Temptation Island 2024 dopo dei tradimenti: cos’è successo

Christian e Ludovica sono una coppia di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5 che vede sette coppie esplorare la forza e la debolezza dei rapporti di coppia mettendosi alla prova in un villaggio coabitato da un gruppo di tentatori chiamati a mettere in crisi le relazioni dei fidanzati. Tutto pronto al Is Morus Relais, situato nella costa sud – occidentale della Sardegna, per accogliere le nuove coppie di concorrenti di questa nuova ed attesissima edizione. Tra i protagonisti ci sono anche Christian Lanfranchi, anni 34 anni, e la fidanzata Ludovica che hanno deciso di mettersi in gioco dopo un anno e cinque mesi di fidanzamento. In realtà a scrivere alla redazione del programma è stato Christian deluso dai comportamenti della fidanzata Ludovica che l’ha tradito per ben due volte con lo stesso ragazzo.

Temptation Island 2024, coppia al falò di confronto alla prima puntata?/ Fidanzati già al ‘capolinea’...

La coppia protagonista di Temptation Island 2024 vive a Vasto e sono fidanzati da più di un anno: lui dovrebbe lavorare in un bar della sua città, mentre su di lei tutto tace tanto che non è dato sapere nemmeno il suo cognome.

Chi sono Christian e Ludovica, la coppia di Temptation Island 2024

Da Vasto a Temptation Island 2024: Christian Lanfranchi e Ludovica sono tra i protagonisti della nuova edizione del popolare viaggio nei sentimenti di Canale 5. A scrivere al programma è stato proprio Christian che nel video di presentazione ha confessato: “mi chiamo Christian, ho 34 anni, vengo da Vasto e sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi, scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l’ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa”. Riusciranno a superare tentazioni e difficoltà, uscendo insieme e più uniti di prima da Temptation Island?

Temptation Island 2024, Maria De Filippi sul ‘set’: il motivo/ E spunta un ‘indizio’ sul Grande Fratello 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA