Kasia Smutniak, ex fidanzata di Pietro Taricone/ Colpo di fulmine sul set poi il “triste” amore

Era il 2003 quando Kasia Smutniak e Pietro Taricone si conobbero. La loro, come spesso e volentieri accade, fu una storia d’amore nata all’istante, un vero e proprio colpo di fulmine, poi interrottosi bruscamente sette anni dopo. I due si incontrarono sul set del film “Radio West” di Alessandro Valori, una pellicola ambientata in Kosovo. All’epoca era quasi più famoso Pietro Taricone di Kasia Smutniak, visto che il belloccio di Frusinate viveva ancora della coda del successo clamoroso ottenuto grazie al Grande Fratello, e stava inoltre muovendo anche i primi passi come attore, grazie a lavori con «Distretto di Polizia 3», «Ricordati di me».

Kasia, modella splendida e attrice, aveva invece esordito tre anni prima, era il 2000, nel film di Giorgio Panariello “Al momento giusto”, oltre ad essere testimonial di una nota compagnia telefonica. Come detto sopra il loro fu un amore dirompente, al punto che ad un anno di distanza dall’inizio della loro frequentazione, era il 2004, divennero genitori grazie alla nascita della piccola Sophia.

KASIA SMUTNIAK, EX PIETRO TARICONE: LONTANI DAI RIFLETTORI, I CAVALLI, POI LA SCIAGURA

«Quando ho partorito la prima figlia e me l’hanno portata in braccio – ricordava all’epoca Kasia Smutniak in un’intervista concessa al Corriere della Sera – ho avuto una sensazione fortissima: ho iniziato a pensare che da quel momento la mia storia sarebbe stata in funzione della sua, era una cosa nuova per me». Kasia Sumtniak e Pietro Taricone hanno sempre vissuto lontano dai riflettori, acquistando una casa fuori Roma, in campagna, dove l’ex concorrente del Grande Fratello poteva dedicarsi ad una delle sue grandi passioni, i cavalli. Il loro amore fu messo a dura prova nel periodo 2008-2009, quando dovette affrontare una grave crisi che portò la coppia vicina alla rottura, ma il tornado venne superato indenne, e alla fine la coppia resse l’urto e forse riuscì addirittura ad unirsi ancora più di prima. Purtroppo, come ben noto, l’idillio si interruppe bruscamente il 28 giugno del 2010, quando Pietro Taricone fu vittima di un terribile incidente durante un volo col paracadute presso l’aviosuperficie di Maratta in provincia di Terni, risultato poi fatale. Kasia Smutniak ha sempre portato nel cuore il ricordo di Pietro, anche in seguito al suo matrimonio con Daniele Procacci, e non perde occasione per ricordarlo come quanto avvenuto anche recentemente per il 46esimo compleanno, purtroppo solo “virtuale”, del Guerriero



