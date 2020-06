Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone/ Struggente post a 10 anni dalla morte

Da quel terribile 29 giugno 2010, giorno in cui Pietro Taricone si spense dopo essere caduto durante un lancio nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni avvenuto il giorno precedente, non c’è anno in cui Kasia Smutniak non lo ricordi. L’attrice era la compagna dell’ex gieffino da cui aveva avuto una figlia, Sophie, nata nel 2014. Quello tra Taricone e la Smutniak che oggi si è rifatta una vita con il produttore Domenico Procacci da cui ha avuto un figlio Leone, nato nel 2014 e che ha sposato nel 2019, è stato un grande amore che l’attrice porta sempre nel suo cuore. Nell’anno in cui cade il decimo anniversario della morte di Taricone, Kasia ha voluto ricordare il padre di sua figlia con un post su Instagram molto significativo e che ha commosso tutti i followers, consapevoli di quanto sia stato importante per Taricone e la Smutniak il post ritratto nella foto.

KASIA SMUTNIAK RICORDA PIETRO TARICONE: LA FOTO COMMUOVE TUTTI

Per ricordare Pietro Taricone, Kasia Smutniak ha pubblicato una foto in cui due bambini sono ripresi di spalle. La foto è stata scattata sulla montagna nel Mustang, in Nepal, un posto che, come svela l’Huffington Post, è particolarmente caro all’attrice. Come spiega il portale, infatti, con la Pietro Taricone Onlus, l’attrice è riuscita a far costruire una scuola nel Mustang che oggi è frequentata da 56 bambini. Un progetto nato insieme a Pietro che, con l’attrice, si recò nel Mustang per fare trekking. Entrambi furono particolarmente colpito dalla povertà di quella zona, priva di ospedali, scuole e strutture di prima necessità. Insieme decisero di fare qualcosa per aiutare quella zona che oggi ha una scuola proprio grazie alla Pietro Taricone Onlus. Con una foto, senza didascalia, dunque, la Smutniak ha onorato la memoria di Pietro emozionando tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak) in data: 28 Giu 2020 alle ore 1:04 PDT





