Kaspar Capparoni, chi è e carriera: il debutto cinematografico con Dario Argento

Nuovo appuntamento con La volta buona oggi pomeriggio su Rai 1 e, nel salotto di Caterina Balivo, tra gli ospiti ci sarà anche Kaspar Capparoni accompagnato per l’occasione dalla sua famiglia, alla quale è legatissimo. Tra grande e piccolo schermo, l’attore ha conosciuto la popolarità grazie a film e soprattutto alle più celebri fiction televisive; originario di Roma e classe 1964, ha debuttato al cinema nel 1984 in Phenomena di Dario Argento, celebrando il suo esordio con uno dei più apprezzati registi italiani.

Seguono altri importanti ruoli ricoperti al cinema; nel 1985 troviamo Kaspar Capparoni nel film di Enzo G. Castellari Colpi di luce, l’anno successivo è stato invece diretto da Dino Risi in Il commissario Lo Gatto. Diversi anni dopo, nel 2006, è stato invece selezionato da Carlo Vanzina nel cast de Il ritorno del Monnezza.

Kaspar Capparoni e il successo tv, dalle fiction ai programmi

Ma Kaspar Capparoni, nonostante le esperienze al cinema e la collaborazione con i più importanti registi, ha forse conosciuto il massimo della sua popolarità in televisione. Nel corso degli anni 2000 ha infatti ricoperto iconici ruoli nelle più celebri fiction del piccolo schermo, come Ricominciare, Piccolo mondo antico, sino ad Incantesimo 4 ed Elisa di Rivombrosa; nel 2005 ha anche recitato in La caccia e il 2006 in Capri, ma forse il più grande successo arriva tra il 2008 e il 2013, nel ruolo del commissario Lorenzo Fabbri in Rex. Da citare anche le partecipazioni in Le tre rose di Eva nel 2012, ma anche nel film tv Rosamunde Pilcher – L’eredità di nostro padre.

Non solo attore ma anche personaggio televisivo, attraverso la partecipazione a numerosi programmi del piccolo schermo; Kaspar Capparoni è stato concorrente nonché vincitore della settima edizione di Ballando con le stelle nel 2011. Successivamente, nel 2013 ha presto parte a Tale e quale show di Carlo Conti, mentre nel 2019 si è avventurato in Honduras in qualità di naufrago all’Isola dei famosi.