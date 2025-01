Veronica Maccarone, chi è la moglie di Kaspar Capparoni e i figli

Veronica Maccarone è la moglie di Kaspar Capparoni, il popolare attore che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo su Rai 1, nella nuova puntata de La volta buona. Il noto volto cinematografico e televisivo ha costruito una famiglia allargata, caratterizzata da un matrimonio naufragato e un romantico matrimonio che persiste, ed è diventato padre per ben 4 volte.

Il primo matrimonio è arrivato con la modella Ashraf Ganouchi, dalla cui unione sono nati i figli Sheherazade e Joseph nel 1993 e nel 2000. La coppia si è poi separata e l’attore è ora felicemente sposato con la sua attuale moglie, Veronica Maccarone, nota per aver ricoperto il ruolo di “schedina” nell’edizione 2001/2002 di Quelli che il calcio condotta da Simona Ventura; dalla loro unione nel 2008 e nel 2013 sono nati due figli, il terzogenito e il quartogenito per Capparoni, di nome Alessandro e Daniel.

Kaspar Capparoni e la moglie Veronica Maccarone: insieme da tantissimi anni

Kaspar Capparoni e la moglie Veronica Maccarone sono una coppia molto unita e affiatata; sposati dal 2010, hanno creato una bellissima famiglia e non sono affatto preoccupati del tempo che passa. In una vecchia intervista a Nuovo nel 2019, l’attore si era soffermato proprio su questo aspetto: “Ho un rapporto molto particolare con il trascorrere del tempo. Credo che non abbia mai influito sul nostro legame li coppia, è come se non ci riguardasse. Anche se stiamo insieme da 15 anni, per me e per lei è come se fosse il primo giorno”.

La coppia ha condiviso insieme ogni pezzetto di vita, compresi i traguardi più importanti, e c’è un momento in particolare a cui l’attore è affezionato: “quando abbiamo messo piede per la prima volta nella casa in cui viviamo tuttora. Da lì è partito tutto, sono nati i nostri figli e abbiamo completato il nostro sogno d’amore”.