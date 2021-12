Katarina Raniakova e Mila Suarez, le ex contro Alex Belli/ “Finirà pure con Delia Duran”

Da Katarina Raniakova a Mila Suarez, le ex di Alex Belli tuonano contro l’attore da quando si è avvicinato a Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Il concorrente gieffino ha attirato su di sé le ire non solo di sua moglie Delia Duran, ma anche di Katarina Raniakova a Mila Suarez. Se la prima lo aveva liquidato dicendo di non voler avere più niente a che fare col personaggio Alex Belli, la Suarez ha espresso invece un forte disappunto sul triangolo Alex-Delia-Soleil, in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Prima o poi la storia d’amore tra Alex e Delia finirà. L’amore non esiste, tra di loro. Non credo a Delia Duran”.

Nel corso dell’intervista, Mila Suarez non ha di certo speso parole al miele per il suo ex, definendolo una primadonna. “Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco”.

Dunque Mila Suarez ritiene il suo ex compagno inaffidabile, anche se a tratti, durante la loro storia d’amore, si è comportato come il fidanzato perfetto. La loro relazione è terminata dopo due anni ed un infinito tira e molla in tv: “Alex Belli è inaffidabile”, ha sentenziato. “Se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai”, ha poi aggiunto la showgirl. Sugli alti e bassi tra Alex e Delia, Mila si è fatta una sua idea: “Lei non si è arrabbiata con Alex perché vuole entrare nella casa e credo stia facendo di tutto per far sì che accada”.

