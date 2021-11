Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli/ Lei critica: “Presuntuoso e aggressivo”

Da giorni ormai su Alex Belli aleggia un forte dubbio che riguarda la veridicità del suo matrimonio con Delia Duran. I due, in realtà, non sono sposati civilmente, né tantomeno in chiesa. Il motivo sta nel fatto che Alex è ancora legalmente sposato con Katarina Raniakova. In diretta il gieffino ha spiegato che le carte del divorzio sarebbero già pronte e che mancherebbe proprio l’ultimo passo per l’ufficializzazione.

Sta di fatto che oggi i rapporti tra i due non sono dei migliori, tanto che ultimamente Katarina è tornata ad attaccarlo con parole ben poco lusinghiere. C’è chi ha notato una certa similitudine tra il comportamento avuto da Alex con Soleil a quello avuto invece durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi con un’altra concorrente.

Katarina Raniakova, nuove critiche all’ex marito Alex Belli

Facendo un passo indietro nel tempo al 2015, Alex Belli ebbe un avvicinamento a Cristina Buccino all’Isola dei Famosi. Al tempo lui era sposato non con Delia ma proprio con Katarina e ciò che ne nacque fu una vicenda simile a quella attuale. A tal proposito Fanpage ha contatto proprio la Raniakova per avere un commento su quanto sta accadendo. Queste le sue parole: “Preferisco non commentare. Ho visto le sue reazioni su Internet. Il suo comportamento non solo verso le donne ma proprio verso gli esseri umani è talmente brutto che preferisco non apparire mai più legata al suo personaggio. Trovo tanto triste e brutto il suo comportamento presuntuoso, aggressivo, menefreghista verso chiunque. Non ha rispetto per nessuno, né per gli abitanti della casa, né per le persone fuori.”

