Kate McCann, moderatrice del dibattito Tory, sviene in diretta tv/ Video del malore

E’ svenuta in diretta tv la conduttrice del TalkTV, programma del tabloid Sun, Kate McCann. Mentre ospitava il dibattito inerente la nuova leadership dei Tory, dopo le dimissioni di Boris Johnson, la giornalista ha avuto un mancamento. In studio vi erano Liz Truss, ministra degli esteri, e l’ex cancelliere allo Scacchiere, Rishi Sunak, e mentre stavano parlando Kate McCann si è sentita male e la trasmissione è stata ovviamente annullata. L’anchorwoman è stata immediatamente visitata dai medici, e poco dopo si è ripresa, ma su consiglio degli stessi sanitari si è deciso appunto di bloccare il talk show permettendo alla stessa di riprendersi completamente.

TERZA GUERRA MONDIALE, MISSILI SU KHARKIV E ODESSA/ Ucraina attacca ponte di Kherson

In rete è stato pubblicato il video, che trovate poco più sotto: al momento dello svenimento Truss stava rispondendo ad una domanda, poi si è sentito un forte rumore nello studio e la ministra guardare scioccata davanti a se, per poi dirigersi verso la conduttrice priva di sensi. Il video è divenuto virale, pubblicato su moltissime pagine web, ma fortunatamente, come detto sopra, Kate McCann si è completamente ripresa.

USA, RUSSIA, CINA/ La nuova strategia di Biden e l'inutilità della crisi italiana

KATE MCCANN, GIORNALISTA SVIENE IN DIRETTA TV: ECCO COME E’ ANDATO IL DIBATTITO

Svenimento di Kate McCann a parte quello di ieri è stato un dibattito molto acceso fra i due candidati Rishi Sunak e Liz Truss, e stando ad un sondaggio effettuato subito dopo da Pollster Opinium, non ci sarebbe stato un reale vincitore, visto che l’ex cancelliere è risultato essere in vantaggio ma con il 39 per cento, contro il 38 ottenuto invece dal ministro degli esteri.

Entrambi non hanno attaccato il premier uscente Boris Johnson, anche se Sunak ha spiegato: “E’ il momento di “una meritata pausa per lui”, aggiungendo che la scelta di lasciare il governo è stata “una questione di principio”, “quando è troppo è troppo”. In merito alla guerra in Ucraina, invece, Truss ha detto di “non essere pronta per il coinvolgimento diretto del Regno Unito nel conflitto”, sottolineando che sarebbe “sbagliato” inviare truppe in un Paese non-Nato.

DAGLI USA/ Attacco ai giudici e popolarità al 38%, così Biden continua a sprofondare













© RIPRODUZIONE RISERVATA