Kate Middleton: come sta dopo l’operazione?/ Staff preoccupato: “Non riesce a vederla o contattarla”

La salute di Kate Middleton continua a tenere con il fiato sospeso non solo il Regno Unito, ma anche tutto il mondo. Dopo essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica e aver trascorso circa 10 giorni in clinica, la principessa Kate è tornata a casa, ma per lei nessun evento pubblico. Almeno fino a giugno, infatti, la Principessa non parteciperà a nessun evento. Negli scorsi giorni, sui profili social ufficiali della Corona inglese è apparsa una foto della Principessa insieme ai figli che, però, ha scatenato nuove polemiche per il ritocco.

La preoccupazione, ora, è salita perché un insider avrebbe fatto delle confessioni molto particolari al magazine americano US Weekly svelando come lo staff della Principessa non riesca a mettersi in contatto con lei.

Lo staff della Principessa Kate preoccupato per la sua salute

“Alcuni membri dello staff di Kate non sono stati in grado di vederla o parlarle in questi mesi, non ci sono riusciti. Intorno a lei è stata creato un alto muro di silenzio, alcuni collaboratori non sapevano nemmeno dell’intervento finché non è stato annunciato, quindi ha colto tutti di sorpresa. Questo ha alimentato la loro preoccupazione. Adesso solo poche persone della famiglia reale sanno cosa sta realmente accadendo e tengono la bocca chiusa”. Sono queste alcune delle dichiarazioni fatte dall’insider al magazine americano US Weekly e che sono diventate virali in poco tempo.

“William non sa più cosa fare, viste le continue domande su sua moglie, mentre continua a sostituire il padre malato e ad aiutare con i bambini a casa. La pubblicazione delle famosa foto? Quella è stata una decisione collettiva. Il palazzo ha cercato di controllare il caos. Era un’operazione per mettere a tacere quelle ridicole voci. Kate si è presa la colpa del fotoritocco, ma non è stata lei a ritoccare”, si legge ancora sul magazine americano.











