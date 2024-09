Malattia Kate Middleton, l’annuncio “Terminate le terapie, sto guarendo dal cancro”

Kate Middleton ha finito il percorso di cure al quale si era sottoposta dopo aver scoperto di avere il cancro. La principessa del Galles ha annunciato in un video di aver concluso le chemioterapie e di essere entrata ufficialmente nella fase di guarigione del tumore. Il videomessaggio, pubblicato da Kate sui canali ufficiali della famiglia reale inglese, è stato girato dal videomaker Will Warr e riprende insieme alla Middleton anche il marito, il principe William, e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. A parlare è però proprio la principessa che nelle immagini ripercorre i nove mesi vissuti ribadendo quanto siano stati duri per lei e per tutta la famiglia reale.

“Il percorso verso la guarigione e il recupero è lungo“, spiega, ma allo stesso modo ribadisce che riprenderà a vivere con “rinnovato senso di speranza” dopo che le numerose terapie alle quali si è sottoposta hanno dato i loro frutti. L’obiettivo di Kate è ora quello di liberarsi definitivamente dal cancro che l’ha colpita alcuni mesi fa. La principessa è apparsa felice nelle immagini, girate il mese scorso: il video, della durata di tre minuti, mostra lei e William nel Norfolk con i tre figli, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton e la scoperta del cancro a gennaio

La notizia della malattia di Kate Middleton era stata uno shock per la famiglia reale, per i sudditi britannici e per il mondo intero, che la amano per la sua classe e la sua innata eleganza. La principessa del Galles aveva annunciato di avere un cancro lo scorso marzo, in un video nel quale si era mostrata senza filtri, raccontando inoltre di aver cominciato la chemioterapia. Qualche mese prima, a inizio gennaio, si era sottoposta a un intervento all’addome nella Capitale del Regno Unito e da quel momento non aveva più fatto apparizioni in pubblico: per questo motivo erano cominciate a circolare voci sul suo stato di salute, sulle quali lei stessa aveva fatto chiarezza con il videomessaggio pubblicato a marzo.

Dopo l’annuncio della malattia, Kate Middleton è sparita dal pubblico, non presenziando più ad eventi della famiglia reale. La prima occasione in cui è tornata a farsi vedere è stata quella del Trooping the Colour, a giugno. Rivedere la principessa del Galles aveva reso felice tutto il Regno Unito e il mondo intero, così come la notizia che la moglie di William ha finalmente terminato le terapie contro il cancro.