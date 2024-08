Dopo un lungo silenzio che era durato più di due mesi – aprendo ai più cospirazionistici dubbi nei suoi tanti e fedeli sudditi – la principessa Kate Middleton è ricomparsa in pubblico lo scorso 25 agosto per partecipare ad una funzione religiosa in quel di Balmoral: si tratta (a conti fatti) della terza apparizione nell’arco di soli tre mesi, anche se a differenza delle due precedenti non sembra essersi soffermata a lungo per intrattenersi con i sudditi.

Kate Middleton, il principe William l'aveva lasciata/ “Festeggiò ubriaco al nightclub insieme agli amici”

A dare la notizie – e soprattutto le foto, che trovate in calce a questo articolo – di Kate Middleton a Balmoral è stato il tabloid britannico Daily Mail che è riuscito a ‘paparazzare’ la principessa mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal marito (l’erede al trono William) con a bordo anche il principino George: la futura Regina consorte – come in tutte le altre apparizioni pubbliche – è apparsa sorridente, anche se leggermente smagrita; indossando da tradizione gli stessi abiti che lo scorso anno scelse per la stessa ricorrenza.

Video: Kate Middleton alla finale di Wimbledon con la figlia Charlotte/ Standing ovation per la Principessa

Secondo quanto ricostruito dal Daily Mail, la presenza di Kate nella cittadina scozzese è legata alle vacanze della famiglia Reale trascorse – come sempre – nel castello estivo; mentre l’uscite pubblica era fine a raggiungere la chiesa Crathie Kirk per prendere parte alla messa domenicale, alla presenza anche di Re Carlo III, della moglie Camilla e di una piccola reggenza di duchi, principi e principini.

Kate Middleton: dalla malattia all’apparizione a Balmoral, come sta la futura Regina consorte?

Insomma, si fanno sempre più frequenti le apparizioni pubbliche di Kate Middleton, mentre secondo diverse fonti sentite dai tabloid britannici continua a sottoporsi alle cure contro il (non meglio precisato) cancro che la affliggerebbe almeno dall’inizio dell’anno: l’attenzione attorno alla principessa – infatti – è aumentata proprio a partire dallo scorso marzo quando si trovò al centro di una piccola bufera per aver pubblicato sui social una foto palesemente modificata.

Kate Middleton a Wimbledon 2024 per la finale maschile/ Kensington Palace conferma il ritorno in pubblico

Tra chi credeva fosse morte e chi pensava semplicemente fosse stata aggiunta in un secondo momento alla foto, intervenne la stessa Kate che con un video condiviso sempre sui social spiegò di essere in cura per un cancro che le era stato diagnosticato qualche mese prima durante un intervento: da lì scomparve nel nulla, per poi riapparire solamente un paio di mesi più tardi (esattamente il 15 giugno) per partecipare al Trooping The Colour londinese.

Seguì un altro breve silenzio per Kate Middleton, culminato con la sua apparizione alla finale di Wimbledon lo scorso 14 luglio e da qui arriviamo direttamente alla paparazzata di pochi giorni fa a Balmoral; il tutto mentre scarseggiano gli aggiornamenti sulla sua condizione di salute, con alcuni che ipotizzano che le sempre più frequenti apparizioni siano positive e altri che collegano il silenzio stampa della famiglia Reale ad un presunto aggravamento del quadro di salute.

👑 Kate Middleton, Princesa de Gales ha acudido hoy al servicio dominical junto a su esposo y el príncipe George | 📸 Northpix pic.twitter.com/EafyzcXCX6 — Alba Medina (@Srtacotilleo) August 25, 2024