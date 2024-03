Kate Middleton, la CNN vuole analizzare tutte le foto della Principessa/ “Un boomerang per la Casa Reale…”

Kate Middleton e la foto ritoccata: la clamorosa decisione della CNN

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1, si torna a parlare del caso mediatico che ha coinvolto Kate Middleton. Oltre alle sue misteriose condizioni di salute, ancora taciute dalla Casa Reale, l’attenzione è focalizzata soprattutto sulla fotografia della Principessa ritoccata e manipolata, prima di essere stata diffusa alle agenzie stampa mondiali. Che cosa si nasconde dietro questo gesto? Perché la Principessa del Galles è incappata in questo scivolone comunicativo, in seguito al quale si è scusata in forma pubblica assumendosene la responsabilità?

In studio Caterina Balivo affronta l’argomento con le sue ospiti e comunica una decisione, per certi versi clamorosa, che la CNN avrebbe adottato dopo questo caso. L’emittente britannica ha infatti annunciato l’intenzione di revisionare nel dettaglio tutte le immagini di Kate ricevute da Kensington Palace nel corso degli ultimi anni. La Corona, infatti, sembra ancora intenzionata a nascondere la foto originale della Middleton, di cui non si conosce la data e dunque non si può risalire al periodo in cui è stata scattata, prima di essere manipolata.

Kate Middleton e la comunicazione filtrata della Casa Reale: “Un boomerang“

In studio a La volta buona interviene la vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia che, commentando la decisione della CNN, dichiara: “Adesso si scandaglierà ogni immagine, un boomerang incredibile per la Casa Reale, perché se vai a cercare qualcosa trovi, e qualcosa stanno già trovando. Tutta l’impalcatura della comunicazione stra-filtrata, mediata, meditata da parte dei Reali, adesso passerà all’analisi molto severa dei tecnici che riescono, attraverso queste foto, a capire che tipo di manipolazioni ci sono state“.

La decisione della CNN rappresenta l’ennesimo smacco alla già fragile credibilità della Corona in quest’ultimo periodo. Il caso Kate Middleton ha monopolizzato l’opinione pubblica internazionale e ha avviato congetture e speculazioni di media e web, sulle motivazioni della manipolazione della foto e sulle ancora ignote condizioni di salute della Principessa.











