Kate Middleton, il ‘mistero’ della foto ritoccata/ Spunta un nuovo scatto: “Potrebbe non essere lei…”

Kate Middleton, il ‘caso’ della foto ritoccata dopo l’operazione all’addome

Da alcuni giorni la famiglia reale d’Inghilterra è finita in una vera e propria tempesta mediatica, il motivo? Le condizioni di salute di Kate Middleton dopo la presunta operazione all’addome. La moglie di William continua a vivere con discrezione la fase post-operatoria ma a destare l’attenzione dell’opinione pubblica sono stati gli ultimi eventi recenti, con teorie – più o meno realistiche – annesse.

Chi è Milo Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini?/ La conduttrice: “Per ora non mi vedo sposata…”

Ricostruendo la vicenda, già le condizioni di salute di Kate Middleton erano state oggetto di teorie più o meno attendibili. Secondo alcuni, la moglie di William potrebbe addirittura essere in coma; per altri, potrebbe anche non aver mai eseguito alcuna operazione. L’insieme di queste ‘fantasticherie’ è alimentato dalla volontà della corona d’Inghilterra di evitare la fuga di informazioni e l’assenza di immagini e comunicati ufficiali che raccontino le condizioni di salute di Kate Middleton.

Armando Incarnato di Uomini e Donne: "In Gomorra ho rifiutato di girare una scena"/ "Ecco che donna cerco"

Kate Middleton, scetticismo mediatico per una nuova foto in macchina con William

L’ultimo ‘caso’ intricato è invece quello della foto pubblicata sui social da Kate Middleton in occasione della festa della donna. Una foto in famiglia, con il marito William e i figli; il problema è però sorto quando è iniziata a circolare la convinzione che lo scatto fosse modificato. Tale teoria è stata presto confermata e messa in evidenza dai principali organi di stampa e l’istantanea è stata presto rimossa. Successivamente è stata la stessa Kate a scrivere sui social confermando le modifiche e aggiungendo di non comprendere le ragioni dello ‘scandalo’.

Chi è Francesca Fialdini, conduttrice tv/ Dagli esordi in radio al primo romanzo

Il mistero dunque sulle condizioni di Kate Middleton è più che intricato, molti si domandano per quale ragioni lo scatto originale non sia stato ancora pubblicato. Inoltre, lo scetticismo è riferito ai motivi che avrebbero portato la principessa a modificare in maniera così poderosa quello scatto. Nel frattempo, durante la puntata odierna de La Volta Buona, si è parlato di una nuova immagine spuntata ieri. La principessa è in macchina con suo marito William, di profilo; anche in questo caso non sono mancate le teorie volte ad alimentare i dubbi e il mistero. “Si vede il profilo ma potrebbe anche non essere lei, si dice anche che sia un’altra”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA