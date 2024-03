Kate Middleton spiata in clinica? Aperta un’inchiesta/ Qualcuno cercò di trafugare la cartella clinica

Kate Middleton: continua il mistero sulla sua salute

Non si placano i rumors e la indiscrezioni sullo stato di salute di Kate Middleton. La Principessa, dopo essere stata operata e aver trascorso diversi giorni in ospedale, è tornata a casa per osservare una lunga convalescenza. La Principessa, infatti, non ha ancora ripreso gli impegni pubblici anche se, negli scorsi giorni, una foto che mostrava Kate in compagnia del marito William aveva rasserenato i sudditi inglesi. Oggi, però, spunta una nuova notizia secondo cui qualcuno avrebbe provato a spiare Kate trafugando la sua cartella clinica per scoprire la causa dell’operazione.

A riportare la notizia in esclusiva è il Daily Mirror secondo il quale la clinica in cui è stata operata la Principessa avrebbe avviato un’indagine per scoprire l’identità della persona che avrebbe provato a trafugare la cartella clinica della moglie del Principe William.

L’indagine della clinica in cui è stata operata la Principessa Kate

Dopo la notizia esclusiva del Daily Mirror, a diffondere ulteriori dettagli in Italia è l’Agi secondo cui “l’Information Commissioner’s Office, la commissione che supervisiona l’uso delle norme sulla protezione dei dati e sulla liberta’ di informazione in tutto il Regno Unito, ha confermato di aver ricevuto ‘la denuncia di una violazione’ e che sta ‘valutando le informazioni fornite'”.

La Clinica in cui è stata operata la Principessa è quella che da anni si occupa della salute di tutti i membri della famiglia Reale. Dopo la notizia della presunta indagine aperta sul tentativo di trafugare la cartella clinica della Principessa, la Famiglia Reale non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.











