Katelyn Ohashi/ Video, addio alla ginnastica con una esibizione da 10

Katelyn Ohashi non ha mai vinto medaglie di spicco nei grandi eventi della ginnastica, eppure ha saputo emozionare il mondo e pure la sua ultima esibizione è stata da applausi. Andiamo con ordine: Katelyn Ohashi, classe 1997 come una certa Simone Biles, proprio in questi giorni saluta la ginnastica durante gli Aurora Games che si tengono ad Albany, stato di New York, fino a domani. La sua ultima esibizione è stata da 10, non una sorpresa perché Ohashi è meglio conosciuta proprio come ‘la ginnasta da tutti 10’ ed è in un certo senso l’altra faccia della medaglia dell’illustre coetanea e connazionale. Simone Biles infatti ha vinto caterve di medaglie, quattro ori alle Olimpiadi e 14 ai Mondiali solo per citare le vittorie più importanti, Katelyn Ohashi invece non è mai salita sul podio né ai Giochi né ai Campionati del Mondo, eppure sono probabilmente le due ginnaste più conosciute al mondo.

KATELYN OHASHI: ADDIO ALLA GINNASTICA IN GRANDE STILE

Katelyn Ohashi ha dovuto rinunciare a praticare la ginnastica a livello agonistico a causa di infortuni che l’hanno tenuta ferma a lungo, tuttavia è riuscita a raggiungere la popolarità grazie a esibizioni al ritmo di musica entusiasmante. La ginnasta ha partecipato a numerose competizioni universitarie collezionando quasi sempre un punteggio pieno. Certo, nelle esibizioni conta solamente l’aspetto spettacolare: potremmo quasi parlare di due sport diversi rispetto agli aspetti più tecnici e agonistici delle competizioni “normali”, ma resta la straordinaria capacità di Ohashi di emozionare il pubblico e il legittimo rimpianto per quelli che avrebbero potuto magari essere i suoi duelli con Simone Biles. Le cose sono andate diversamente, di conseguenza con la fine dell’università arriva per Katelyn Ohashi anche l’addio alla pedana. Il saluto però è all’altezza della sua fama: un’esibizione naturalmente da 10.

VIDEO KATELYN OHASHI: L’ULTIMA ESIBIZIONE DA 10





