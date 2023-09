Kathrin Freund, chi è la moglie di Alex Schwazer/ “Avevo poche speranze di essere capito, invece…”

Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer: il matrimonio e i figli

Alex Schwazer è pronto a varcare la Porta Rossa e a dare il via, questa sera, alla sua avventura nella Casa del Grande Fratello. Il marciatore italiano avrà dalla sua il sostegno incondizionato della sua famiglia e, in particolare, della moglie Kathrin Freund. La loro storia d’amore, sempre gelosamente conservata lontano dai riflettori del gossip, li ha portati a sposarsi nel 2019 dopo qualche anno di fidanzamento: era il 2016 quando la coppia iniziò a frequentarsi e ad uscire insieme.

Di lei non abbiamo sufficienti informazioni, essendo una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Sappiamo però che, prima di conoscere il campione olimpico, gestiva assieme alla sorella Silke uno studio di estetica a Vipiteno. Dalla loro storia d’amore sono nati anche due splendidi figli, Ida e Noah.

Alex Schwazer e Kathrin Freund, come si sono conosciuti: “Non pensavo…“

Ma come si è conosciuta la coppia? A raccontarlo è stato lo stesso Alex Schwazer in un’intervista al Corriere della Sera rilasciata lo scorso aprile: «La Kathi l’ho conosciuta negli intervalli in cui tornavo a Racines da Roma, dove mi allenavo con Donati. Autunno 2015. Non pensavo potesse nascere qualcosa di serio: avevo poche speranze di essere capito come atleta, rientravo da una squalifica per doping, invece è sbocciato un amore importante. Quando è arrivata la seconda positività, la Kathi era incinta di Ida. Non mi ha mai rimproverato nulla, le assenze, la mia testa 24 ore al giorno sul caso delle provette. Sempre sorridente, solare. Potevamo esplodere, invece siamo andati avanti a costruire il nostro futuro».

Nell’intervista rilasciata invece a Verissimo questo weekend, il campione olimpico aveva parlato della lunga permanenza fuori da Casa che lo attende. Il Grande Fratello è ora realtà e, in riferimento alla lontananza dalla moglie, ha confessato: “Non sono mai stato via da casa per un periodo così lungo come mi auguro sarà per questa avventura, però il bello è che con mia moglie programmiamo e decidiamo tutto insieme“.

