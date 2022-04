Kathy Dillow, chi è la moglie di Luca Parmitano/ Il loro incontro è avvenuto…

Kathy Dillow e Luca Parmitano, un amore lontano dai riflettori

Kathy Dillow è felicemente sposata dal 2009 con Luca Parmitano, uno dei più famosi astronauti del mondo, di origini catanesi, nonché il primo italiano ad aver effettuato una vera e propria “passeggiata spaziale” della durata di circa sei ore. L’astronauta ha inziato la sua formazione nell’aeronautica militare tra il 1995 e il 1999 e si è laureato in scienze aeronautiche presso l’Università Federico II di Napoli. Poi i suoi studi lo hanno condotto in giro per il mondo: Belgio, Germania, Francia e Texas. Nel 2007 ha iniziato il corso da sperimentatore di volo presso l’Air Force italiana e nel 2009 si è trasferito in Francia per prendere il master in Ingegneria del Volo sperimentale; diventando poi tenente colonnello dell’Aeronautica militare.

Durante i suoi studi ha conosciuto, in California, la moglie Kathy Dillow. Non si conoscono i dettagli sulla loro vita privata, che Luca Parmitano mantiene riservata, ma si sa che hanno avuto due bambine: Sarah e Maia. Durante le sua missioni e anche prima, per l’addestramento, Luca e sia moglie sono stati spesso distanti, ma lui ha sempre dichiarato che Kathy non ha mai mancato di appoggiare e supportare le sue scelte e il suo lavoro: “Mia moglie, Catherine, mi è stata di aiuto, è lei che mi ha spinto e mi ha sostenuto. Alle bambine cerco di spiegare, con un linguaggio adatto alla loro età, che cosa papà va a fare nello spazio”, ha detto in un’intervista a Famiglia Cristiana.

Kathy Dillow e il dolce messaggio per Luca Parmitano

Kathy Dillow è stata sempre accanto al marito Luca Parmitano. La donna ha studiato ad Ohio State ed è sempre al fianco del “Comandante” che circa 12 anni fa è rimasto vittima di un incidente durante un’esercitazione in Belgio quando ancora non era un astronauta ma un pilota. Questo ha fatto in modo di ricevere una medaglia al valore, proprio per il fatto che sia riuscito a comportarsi in una maniera egregia rispetto alla situazione di pericolo. In uno degli incidenti più pericolosi nella storia delle passeggiate spaziali, Parmitano stava conducendo un’attività extraveicolare (EVA) pianificata per durare sei ore quando si accorse che all’interno del suo casco spaziale si stava accumulando acqua. Informò la NASA della situazione, ma dal centro di controllo per un po’ non si resero conto della gravità dell’incidente.

Per ben 23 minuti Parmitano rimase fuori dalla ISS mentre il liquido continuava ad accumularsi e a muoversi all’interno del suo casco. Quando gli fu comunicato di rientrare nella ISS, l’acqua ormai gli sfiorava il naso e la bocca e gli ostacolava la vista. Luca Parmitano però riuscì a salvarsi tanto che al suo rientro la moglie scrisse su Facebook: “Qui è ancora Kathy. Ho appena parlato con Luca e sta alla grande! Come se avesse fatto un giro sulle montagne russe”.











