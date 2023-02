Katia Astarita, moglie di Maurizio Fabrizio/ Esordi e carriera tra teatro e musica

Katia Astarita, chi è la moglie di Maurizio Fabrizio: gli studi e gli esordi

Katia Astarita è una cantante nonché moglie del celebre compositore e arrangiatore Maurizio Fabrizio, oggi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Le principali informazioni sulla storia musicale della cantante le possiamo ricavare dalla biografia del suo sito ufficiale, nel quale si racconta a cuore aperto e ripercorre la sua carriera. Nata a Milano, definisce però Napoli la sua vera città, dove viveva la sua famiglia e nella quale l’hanno riportata pochi giorni dopo la nascita.

Sin da bambina, a soli 6 anni, ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica e la recitazione. Al termine del liceo classico, a 19 anni è andata a Roma e ha studiato acting e canto a La Scaletta, un’innovativa scuola-laboratorio. Nel frattempo, si è laureata con 110 e lode alla Sapienza in Storia e Critica del Cinema. Dopo alcune apparizioni teatrali, da Mondo Nuovo con Rem & Cap alla parte di Vera in Futurismo in Palcoscenico, si avvicina al cinema e collabora con numerosi registi sperimentali.

Katia Astarita e Maurizio Fabrizio: la storia d’amore e le collaborazioni

Tuttavia la sua vita cambia radicalmente grazie all’incontro con il compositore Maurizio Fabrizio, che diventerà poi suo marito. Un incontro che lei definisce il più fortunato della sua vita e da cui è nata una bellissima storia d’amore, con un bambino di nome Federico e la passione in comune per la musica. Grazie a Maurizio, infatti, Katia Astarita impara a scrivere canzoni e la loro prima collaborazione è intitolata Rosa. Hanno poi composto il brano Il mondo di Federico, eseguito in prima assoluta nel 2008 alla Scala di Milano.

Inoltre, nel 2011, pubblicano Bella la vita, un album in cui reinterpretano alcuni grandi successi del compositore, tra cui Almeno tu nell’universo e I migliori anni della nostra vita. La coppia ha iniziato a cantare a due voci con un’orchestrazione essenziale, per ridare vita a canzoni dimenticate. Nel 2019 presentano uno spettacolo a Milano dal titolo I migliori anni della nostra vita, in cui raccontano il miracolo della composizione musicale.











