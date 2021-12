Katia e Regalino, genitori Andrea Iannone/ Il campione: “Sacrificato la vita per…”

Katia Napolitano e Regalino Iannone sono i genitori del celebre motociclista Andrea Iannone. Il campione delle moto, attualmente impegnato come concorrente nel programma tv Ballando con le Stelle 2021, è molto legato a papà e mamma, che lo avrebbero aiutato a raggiungere traguardi importanti nel mondo dello sport, ma anche a superare momenti estremamente difficili e pesanti per il suo stato emotivo. In una delle precedenti puntate di Ballando con le Stelle 2021, Andrea aveva speso parole al miele per i suoi genitori, riconoscendo loro un ruolo fondamentale nella sua vita di sportivo e di uomo.

“Io e la mia famiglia abbiamo sacrificato le nostre vite per arrivare dove sono arrivato. Perdere tutto da un momento l’altro è stato difficile, anche se dici che lo accetti”, aveva raccontato commosso in una clip del programma, facendo riferimento alla squalifica in MotoGp.

Katia Napolitano e Regalino Iannone, ecco chi sono i genitori di Andrea

“Ho pianto solo per la moto, anche se non sono uno che lo fa”, aveva spiegato Andrea Iannone, ribadendo la vicinanza di papà e mamma nei momenti più duri. Il campione è cresciuto proprio con mamma Katia, mentre suo padre Regalino ha abbandonato la sua attività di commerciante per seguire passo dopo passo la crescita del figlio nel mondo dello sport, ma per godersi anche il fratello maggiore di Andrea, Angelo Iannone.

I due fratelli sono inseparabili e Angelo non ha mai lasciato solo Andrea nelle gare. La famiglia Iannone, fondamentalmente, si è compattata per aiutare il motociclista a raggiungere i suoi obiettivi nello sport. Hanno fortemente creduto in lui e a quanto pare non si sono sbagliati.

