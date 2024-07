Elodie e Andrea Iannone, lite in aereo: “Musi lunghi all’aeroporto di Manchester”/ Cos’è accaduto alla coppia

Lite in aereo per Elodie e Andrea Iannone: cos’è successo alla coppia

Turbolenze ad alta quota per Elodie e Andrea Iannone. È questa l’indiscrezione che trapela dalle pagine del settimanale CHI, secondo cui la coppia avrebbe vissuto un momento di accesa lite proprio mentre volava dall’Italia all’Inghilterra. Tra le Chicche di gossip del nuovo numero, infatti, si legge: “Weekend inglese con qualche turbolenza per Elodie e Andrea Iannone”.

E ancora: “La coppia è arrivata domenica sera all’aeroporto di Manchester con l’aria di chi aveva appena terminato di litigare. Nonostante i musi lunghi, durante l’attesa per l’imbarco, la cantante si è concessa per qualche selfie con giovani fan italiani”. Tuttavia, pare che i due siano poi riusciti a superare i loro dissapori, visto che, al loro ritorno a Milano, sono apparsi nuovamente in sintonia: “L’atmosfera è andata rasserenandosi e, sorvolando le Alpi, i due fidanzati sono tornati ad abbracciarsi fino all’atterraggio a Malpensa”.

Elodie e Andrea Iannone, dissapori superati: allarme rientrato a Milano

Nulla di grave, dunque, per Elodie e Andrea Iannone, per i quali è tornato a splendere il sereno. Non è d’altronde un fatto eclatante che in una coppia possano esserci dei dissapori e delle liti, ma il fatto che i due siano riusciti a superarli è la dimostrazione che l’amore e il loro legame sono più forti delle discussioni. Elodie e Andrea sono, dunque, più uniti che mai, tanto che i fan iniziano a chiedersi se un giorno decideranno di convolare a nozze. Dettaglio, d’altronde, da loro stessi commentato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, durante la quale entrambi hanno ammesso che, per ora, non è una loro priorità.











