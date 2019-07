Katia e Vittorio/ Lui pronto a vendicarsi, bacio in arrivo una tentatrice? (Temptatation Island)

Chi ha seguito le prime due puntate di Temptation Island 2019 non ha potuto non perdere la testa per la fotonica Katia Fanelli e per Vittorio Collina. La coppia trash di quest’anno è proprio quella formata dai due giovani che in queste settimane ci hanno regalato colpi di scena ma anche frasi storiche destinate a rimanere negli annali del programma. Al grido di “Cavalcami”, la bella Katia lunedì scorso ha tenuto impegnati i fan del programma che anche il giorno dopo hanno parlato della frase che la biondina ha rivolto al suo single preferito, ma tutto questo basterà a mettere in crisi il suo rapporto con Vittorio. Il fidanzato non è molto felice di quanto è accaduto e alcune frasi di Katia lo hanno davvero deluso soprattutto quando a finire sotto inchiesta è il suo affetto per lei. Katia e Vittorio hanno avuto sempre un rapporto un po’ troppo libero, almeno secondo quanto ha rivelato lei, visto che proprio il fidanzato le ha permesso di fare sempre quello che ha voluto senza mai alcun freno, le cose cambieranno adesso?

VITTORIO PRONTO A BACIARE UNA SINGLE?

Il promo della terza puntata di Temptation Island 2019 mostra Katia Fanelli in crisi netta dopo la visione di un video nel Pinnettu. A quanto pare il suo bel Vittorio Collina l’ha combinata grossa e, stanco di subire, ha deciso di buttarsi a capofitto in questa avventura pungendo nel profondo proprio la sua fidanzata. La biondina non reagirà bene a quello che vedrà tanto da annunciare di essere pronta a fare il finimondo quando avrà modo di dire la sua a Vittorio, forse sarà questo a salvare il loro rapporto? Se Katia capisse che anche Vittorio è in grado di fare quello che fa lei ogni giorno, forse lei potrebbe tornare sui suoi passi. I fan, a questo punto, tifano per loro sperando anche di non dovergli dire addio troppo presto per via delle perle che la fotonica sa regalare al suo pubblico.

KATIA E VITTORIO: LE PAROLE DI MAMMA GIOVANNA

Proprio in difesa della biondina ma, soprattutto, di Vittorio Collina si è schierata la madre di lei, Giovanna che al settimanale di Uomini e donne ha raccontato qualcosa di più del rapporto della figlia e dell’amato genero. In particolare, nel corso dell’intervista a “Uomini e Donne Magazine”, la signora Giovanna ha ammesso di avere un ottimo rapporto con Vittorio Collina soprattutto per via delle sue maniere del ragazzo che lo rendono davvero un galantuomo di altri tempi. La donna ha ammesso che il genero è molto accondiscendente e che per questo lei lo adora, lo stesso motivo, però, per il quale la figlia lo tiene lontano e sembra quasi annoiata dal suo comportamento: “Se dovesse andare male tra di loro mi dispiacerebbe molto. La porta di casa mia sarà sempre aperta per lui. Mia figlia? Ha le sue fragilità”. Adesso toccherà a Vittorio farsi avanti con una single, cosa succederà adesso con Katia? Lo scopriremo lunedì sera, intanto, clicca qui per vedere il video promo della prossima puntata.



