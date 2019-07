Temptation Island 2019, 3a puntata/ Diretta e coppie: delusione per David e Nicola

TEMPTATION ISLAND: ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Lunedì 8 luglio, in prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia conduce la terza, imperdibile puntata di Temptation Island. Dopo il boom di ascolti della seconda puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.718.000 spettatori pari al 22.4% di share, questa sera, le vicende dei protagonisti entreranno nel vivo. A ricevere le delusioni più scottanti saranno David Scarantino e Nicola Tedde che resteranno profondamente scioccati di fronte ai filmati delle fidanzate Cristina Incorvaia e Sabrina Martinengo. David e Cristina, coppia nata nello studio del trono over di Uomini e Donne, stanno affrontando un percorso per capire se sia il caso di restare insieme e, magari, formare una famiglia. David sta vivendo la permanenza nel villaggio in totale tranquillità mentre Cristina si sta godendo l’avventura. Di fronte al filmato della fidanzata sempre più vicina al single Sammy, David, pur senza perdere la tranquillità, dirà: “Male, malissimo. Sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere”. Cosa accadrà tra David e Cristina? Lui sicuramente riuscirà ad avere maggiori risposte alle tante domande sul sentimento che la sua compagna nutre nei suoi confronti.

NICOLA E SABRINA SI LASCERANNO A CAUSA DI GIULIO RASELLI?

Problemi in vista per Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. La 42enne, sin dalla prima settimana di permanenza nel villaggio di Temptation Island ha messo gli occhi sul tentatore Giulio Raselli per il quale prova un forte interesse. Nel corso della terza puntata, però, il clima diventerà infuocato. Secondo quanto anticipa il magazine ufficiale di Uomini e Donne, Sabrina si lascerà andare facendo “una proposta choc a Giulio Raselli” che causerà la dura reazione di Nicola. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, è stato pubblicato il video con lo sfogo de fidanzato. “Secondo me questa non ha capito un ca…o dalla vita, ma non nella vita: nella relazione! Ha paura di arrivare a un dunque perché giustamente a livello mentale… Evidentemente c’è un’interesse su quella persona, eh! Le idee chiare lei ad oggi non ce le ha su di me”, dirà Nicola. Cosa combinerà, dunque, Sabrina?

TEMPTATION ISLAND 2019: KATIA FURIOSA CON VITTORIO

Dopo aver fatto discutere per gli atteggiamenti che ha tenuto durante le prime due puntate di Temptation Island 2019, nel corso della terza puntata, sarà Katia a ricevere un’amara sorpresa. La Fanelli che è una vera protagonista della sesta edizione del programma dell’amore, per la prima volta, si ritroverà di fronte ad un filmato del fidanzato Vittorio e ciò che vedrà non le piacerà affatto. “Ma è davvero Vittorio quello? Ma allora baciala che fai prima. Ma guardatelo. No, io spacco tutto. C**lione, è un c**lione”, dirà Katia. Il loro viaggio nei sentimenti subirà una brusca ed inattesa virata, e gli equilibri saranno messi ancora una volta a dura prova. C’è grande attesa, inoltre, anche per il secondo falò di confronto di Nunzia e Arcangelo. Dopo aver deciso di lasciare da sola il villaggio in seguito al primo falò, Nunzia ha chiesto un nuovo confronto: ci sarà un clamoroso colpo di scena? Problemi anche per Massimo e Ilaria che sono sempre più distanti.

ANDREA E JESSICA STANNO PRENDENDO TUTTI IN GIRO A TEMPTATION ISLAND 2019?

Non mancheranno nuovi colpi di scena per Jessica Battistello e Andrea Filomena. Sulla coppia, infatti, ci sono diverse ombre e sono tanti i fans di Temptation Island 2019 convinti che i due si siano accordati per creare dinamiche che facciano discutere. In attesa di scoprire se tra Jessica e il single Alessandro ci sarà un nuovo avvicinamento, a puntare il dito sulla coppia è Deianira Marzano che, su Instagram Stories, ha fatto sapere: “Questa coppia ha scambiato Temptation Island per una fonte di pubblicità. Lui per il suo negozio di parrucchiere e lei per farsi comprare da lui tutte le borse firmate che le servono. È davvero molto grave soprattutto perché questo ragazzo che scatena pena nelle persone perché piange, in realtà, sta facendo solo una farsa. Ma che piangi a fare? Qua gli unici che devono piangere siamo noi perché volete prenderci in giro!”. Intanto, secondo le anticipazioni Jessica si avvicinerà sempre di più al single Alessandro mentre nel villaggio dei fidanzati Andrea, speranzoso di un ripensamento da parte della sua mancata sposa, si troverà di fronte a nuovi importanti video. Ci sarà un nuovo falò di confronto? E soprattutto, questa volta lei accetterà?



