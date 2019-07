Katia Fanelli e la Manzi Song/ Video, tutti pazzi per il nuovo tormentone estivo

Il vero tormentone estivo? Ma la Manzi Song della nostra Katia Fanelli, senza dubbio. La puntata di ieri sera di Temptation Island ha regalato al pubblico quello che per tutti è già il nuovo tormentone estivo. Un minuto prima la fidanzata fotonica era alle prese con le lacrime per via del comportamento di Vittorio e dell’addio al suo single Giovanni Arrigoni, e un attimo dopo eccola in spiaggia muoversi come una posseduta al ritmo di vecchie canzoni rotolando a terra e regalando un inno ai “suoi” manzi ovvero i giovani single che in questi giorni le girano attorno senza regalarle quello che lei avrebbe voluto, forse non fino in fondo. Lo stesso Giulio Raselli fa notare che la disperazione per l’eliminazione del single con cui aveva avuto un po’ più di feeling sembra svanito nel nulla mentre il pubblico a casa già gode al suo pensiero dei video e meme che il giorno dopo sarebbero spuntati sui social.

MANZI SONG IL NUOVO TORMENTONE ESTIVO FIRMATO KATIA FANELLI

Tutti hanno avuto quello che sognavano e mentre Katia Fanelli se la gode guardando da casa le sue peripezie a Temptation Island, rimanendo in silenzio come regolamento vuole, il pubblico adesso sogna guardando e riguardando quella che è già stata soprannominata la Manzi Song (cliccate qui per vedere il video). Puntata dopo puntata, Temptation Island non fa altro che confermare che il vero personaggio di questa edizione è proprio lei, la bella fotonica arrivata nel villaggio pronta a mangiare il mondo e finendo, forse, “cornuta e mazziata” alla luce di quello che stiamo vedendo fare a Vittorio. Potrà consolarsi con i suoi tormentoni e, magari, con il trono a Uomini e donne? Siamo sicuri di sì e anche i fan lo sperano a questo punto.

