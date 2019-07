GIOVANNI ARRIGONI/ La fotonica Kiara: “sei moscio come Vittorio” (Temptation Island)

Giovanni Arrigoni si conferma uno dei tentatori più desiderati di quest’edizione di Temptation Island 2019. Il modello e wakaskater sta trascorrendo buona parte del suo tempo con Katia Fanelli all’interno del villaggio facendo ingelosire (e non poco) il fidanzato Vittoria Collina. Tra la fotonica bionda e il muscoloso tentatore è scattata una forte simpatia e complicità, anche se Giovanni ha prontamente messo le mani avanti sottolineando di stare benissimo con Katia, ma di vederla solo come un’amica. Le parole del single non hanno minimamente scoraggiata la biondissima “concorrente” che, durante l’ultima puntata di Temptation, ha accettato l’invito per un’esterna fuori dal villaggio. Così ha cominciato a prepararsi provando alcuni abiti fino alla scelta finale. Immaginando di trascorrere un’esterna di un certo tipo, Katia ha puntata tutto su un lungo vestito con tanto di tacchi alti.

Katia Fanelli a Giovanni Arrigoni: “sembri Vittorio”

Al grido di “quanto sono bella”, Katia Fanelli è pronta per l’esterna con il tentatore Giovanni Arrigoni. Credendo si trattasse di una cena organizzata in un post elegante, la fotonica concorrente punta su una mise all’altezza. Peccato che l’esterna di Giovanni sia stata organizzata in una location completamente differente: una sorta di percorso avventura che sconvolge letteralmente la simpaticissima Katia costretta a cambiarsi per poterci partecipare. Arrivata sul luogo dell’esterna la faccia di Katia esprime tutta la sua felicità e si lascia scappare: “che moscio, sembri Vittorio!”. Un bell’esordio per la fidanzata che alla fine però accetta di partecipare cambiandosi naturalmente di abito.

Giovanni Arrigoni a Temptation Island

Classe 1990, Giovanni Arrigoni vive tra Milano e l’Emilia Romagna e lavora come modello e wakeskater. Lo conferma il suo fisico definito e palestra che ha fatto impazzire la fotonica Katia Fanelli che durante una puntata di Temptation Island si è lasciata scappare la frase “cavalcami forte” tra le risate del pubblico. Giovanni è molto appassionato al wakeskater, uno sport che ha cominciato a praticare presso il Wake Park MIMA di Cervia dove torna molte volte come ha raccontato sui social: “ogni volta che torno qui mi sento a casa, definitivamente la mia seconda casa”. Il modello è presente su Instagram dove è seguito da circa 17 mila follower, un numero destinato a salire in seguito alla partecipazione al reality show dei sentimenti ideato da Maria De Filippi e la Fascino gpt.



