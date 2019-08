Katia Fanelli e Nico Bovi stanno insieme?/ “Solo amici”, e sfuma Uomini e Donne…

Katia Fanelli è stata una delle protagoniste della passata edizione di Temptation Island ma, nonostante le iniziali apparenze, al termine della sua esperienza di 21 giorni è uscita separata dal fidanzato Vittorio Collina. “Miss Fotonica”, come è stata goliardicamente ribattezzata, ha tentato un riavvicinamento al suo ex ma tutto si è rivelato vano. Al tempo stesso ha ammesso di aver ricevuto diverse avances ma il timore di essere avvicinata solo per via della sia popolarità continua a frenarla. C’è però una persona che però nel corso della sua esperienza a Temptation Island ha dimostrato di essersi molto affezionato a lei, ovvero il secondo tentatore, Nico Bovi, padre di Ale, il primo figlio di Beatrice Valli. Alcuni suoi follower hanno messo in dubbio la natura del rapporto tra lui e la fotonica Katia. Non a caso, rispondendo alle domande degli utenti di Instagram, Nico ha chiarito: “le voglio tanto bene ed è davvero una gran bella persona”. Con queste parole, seppur molto importanti, l’ex tentatore ha però anche voluto mettere a tacere le voci di chi con insistenza credeva che potesse esserci qualcosa in più tra i due. Dopo aver condiviso Temptation Island, dunque, tra Katia Fanelli e Nico Bovi è rimasta solo una bella amicizia.

KATIA FANELLI E NICO BOVI, SOLO AMICIZIA: NIENTE TRONO

E chi sperava di poter rivedere la fotonica Katia Fanelli sul trono di Uomini e Donne sarà costretto ad incassare una amara delusione in quanto proprio oggi si è registrata la prima puntata del trono classico con la presentazione delle due neo troniste, Giulia e Sara. Tuttavia, sempre nella puntata che vedremo preso su Canale 5, Katia sarà presente in quanto ha preso parte con le altre coppie di partecipanti a Temptation Island, per riassumere quanto accaduto e fare il punto della situazione. Katia e Vittorio sono stati i primi ad entrare in studio e le accuse tra i due non sono certamente mancate, prendendo quasi un’ora di registrazione. Al momento, infatti, Vittorio è fidanzato con la tentatrice Vanessa e la fotonica non ha mandato affatto giù la delusione subita, accusandolo senza mezzi termini di sentimenti poco autentici nei suoi confronti. Nonostante tutto, gli opinionisti Tina e Gianni sembrano aver preso proprio le sue parti. Chissà se, quindi, in futuro non riuscirà a ritagliarsi un posto di opinionista!

