Katia Fanelli: “Vittorio prenderà il due di picche”/ “Infatuato di Vanessa, ma…”

Katia Fanelli, la bionda fotonica di Temptation Island 2019, conclusa l’esperienza nel villaggio dell’amore e tornata single dopo la fine della storia con Vittorio Collina, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, nel corso di una lunga intervista, ha commentato il flirt che l’ex fidanzato starebbe vivendo con la tentatrice Vanessa Cinelli. Dopo averla conosciuto nel villaggio di Temptation Island e aver trascorso diversi momenti con lei, Vittorio sta continuando a frequentare Vanessa. Katia, però, è sicura che si tratti solo di un’infatuazione e che Vittorio prenderà il due di picche. “Mi dispiace perché credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche. Non ne sono felice, perché auguro a Vittorio il meglio” – ha spiegato Katia che ha poi lanciato una frecciatina all’indirizzo di Vanessa – “Mi meraviglia che a lui possa piacere davvero una ragazza come lei. A me ha sempre detto che preferiva le ragazze semplici, naturali”.

KATIA FANELLI: “VITTORIO COLLINA? GRAZIE A TEMPTATION ISLAND HO SCOPERTO UNA PERSONA DIVERSA”

Katia Fanelli, archiviata la storia con Vittorio, sta cercando di andare avanti e di riprendere in mano la propria vita. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, però, la bionda fotonica che è riuscita a conquistare la simpatia del pubblico, non nasconde di essere stata delusa dall’atteggiamento dell’ex fidanzato e di aver visto una persona che non conosceva. “Personalmente grazie a Temptation ho scoperto in lui una persona diversa, il cui atteggiamento mi ha disgustata. Probabilmente è cambiato anche perché si è sentito ferito dalle mie parole e mi rendo conto di aver usato alcune frasi forti, ma sui miei comportamenti non credo si possa dire nulla” – ha spiegato senza peli sulla lingua Katia che ha poi difeso se stessa – “Non ho mai superato il limite e sono stata la stessa che tutti conoscono anche al di fuori. Vittorio, invece, è arrivato a tradirmi provando a baciare un’altra ragazza. Il fatto che lei si sia spostata non cambia il senso di quel gesto”.





