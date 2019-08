KATIA FANELLI DI TEMPTATION ISLAND/ Vacanze a Mykonos con ‘amiche’ e Vittorio…

Katia Fanelli è stata senza alcun dubbio la vera rivelazione dell’ultima edizione di Temptation Island 2019. La fotonica bionda, dopo la fine della storia d’amore con Vittorio Collina, è diventata un vero e proprio personaggio con centinaia di follower su Instagram e nuovi possibili progetti lavorativi in cantiere. Per il momento però è tempo di vacanze per la fotonica che è partita per la magica isola greca di Mykonos con le amiche Nunzia Cascone e Ilaria Teolis conosciute proprio durante l’esperienza di Temptation. Le ragazze si stanno divertendo alla grande come confermano le Instagram Stories e le foto pubblicate sui rispettivi profili social dove Katia mostra il suo lato ‘pazzesco’ e divertente per la gioia dei tantissimi followers!

Katia Fanelli: “Non ho mai tradito Vittorio Collina”

La fotonica Katia Fanelli prima di partire alla volta di Mykonos per le vacanze ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini parlando della sua storia finita con Vittorio Collina. “Non ho mai tradito Vittorio, ma il sentimento e la passione per lui si erano spenti da tempo” ha precisato la fotonica entrata fidanzata nel villaggio di Temptation Island 2019 e uscita da sola. Oggi però la biondissima Katia è single, nonostante le siano stati attributi già diversi flirt con alcuni ‘manzi fotonici’ (come li chiama lei) con cui ha trascorso alcune serate nella costiera romagnola. Parlando dell’ex fidanzato Vittorio Collina ha detto: “Prima di Temptation Island vivevo una storia divertente – Stavamo bene. Lui era sereno, innamorato. Poi con il tempo mi sono ammosciata completamente. Tutto è venuto meno. La passione e il sentimento sono appassiti dentro me. Poco prima dell’ingresso al reality alle mie amiche ho detto: ‘Mi conosco, temo di perderlo. Di perdere un bravo ragazzo’…”.

Katia Fanelli su Vittorio Collina con la tentatrice Vanessa: “lei lo sta usando”

La fotonica non ha nascosto però di sentire la mancanza del suo ex fidanzato Vittorio Collina anche se “dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine, forse, credo”. Nonostante tutto Katia Fanelli è consapevole che Vittorio è e resterà il più grande amore della sua vita. Non solo, la concorrente di Temptation Island 2019 ha anche detto la sua sulla tentatrice Vanessa Cinelli: “finta storiella”: “Ma che aprisse gli occhi… Mi dispiace per la sua poca furbizia. Lei lo sta usando, lui magari è convinto che accada qualcosa. Vanessa, cerca visibilità, lui cerca l’amore. Resterà solo e sofferente”. Intanto Vittorio sta trascorrendo le vacanze estive a Porto Cervo in Sardegna proprio con la bella tentatrice Vanessa da cui è oramai inseparabile. Non è ancora chiaro se i due sono fidanzati o meno, ma una cosa è certa a voleri insieme a tutti i costi sono i fan di Vittorio che su Instagram hanno scritto in massa: “fidanzatevi”. Seguiranno il loro consiglio?

